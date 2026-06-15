Iako nemaju ni račun u banci, niti su zvanično registrovani, to članove Proglasa ne sprečava da sakupljaju navodne donacije za takozvane studente u blokadi. A kada su ih na tribini u Štutgartu za koju su prodali jedva 120 karata novinari pritisli pitanjima kome odlazi prikupljeni novac, bilo je jasno da su studenti samo paravan, dok se oko njih vrte ozbiljne pare.

Posle tribine u Štutgartu, sada su neke stvari mnogo jasnije.

Naime, novinarka je u jednom trenutku prišla jednoj od predstavnica ove organizacije i pitala je ono što ceo narod zanima - gde tačno završavaju pare od silnih donacija? Odgovor koji je dobila bio je toliko jadan da je svima istog trenutka sve postalo jasno.

Kada ju je novinarka upitala da li su oni uopšte negde registrovani kao zvanična organizacija i na koji način funkcionišu, predstavnica Proglasa je izjavila da su oni „samo neformalna grupa građana“. Dakle, zvanično pravno ne postoje, nemaju firmu, nemaju papire, ali zato imaju i te kako razrađene načine za uzimanje novca!

Na sledeće pitanje - u kom svojstvu onda takva neformalna grupa uzima tolike donacije i na koje račune te pare ležu, ona je počela da zamuckuje i da se pravda kako „to sve ide studentima“.

Novinarka ju je odmah poklopila logičnim pitanjem: kako to misli studentima, na koje tačno račune i kojoj omladini, s obzirom na to da studenti postoje svuda u svetu i Evropi?

Predstavnica je na to samo tiho poručila: „U Srbiji“.

Međutim, kada ju je novinarka dotukla ključnim pitanjem – da li te pare uplaćuju na zvanične račune univerziteta ili nekako drugačije – ova žena je potpuno zablokirala. Shvativši da je uhvaćena u laži i da nema kud, okrenula se i počela da beži od mikrofona uz reči da više neće odgovarati na pitanja. Novinarka joj je samo dobacila ono što se jasno vidi: „Zato što nemate odgovor!“

Ljudi su zgroženi činjenicom da ovi foliranti bez trunke srama koriste studente za svoje lične i političke interese. Dok studenti blokiraju ulice, gospoda iz Proglasa sede u foteljama, trljaju ruke i broje keš.

Međutim, ovo nije sve - na propaloj tribini u Štutgartu, blokaderi su pali u žestoki očaj, pa priznali da su pukli kao tikve i da je politika predsednika Aleksandra Vučića prepoznata i u Štutgartu među dijasporom, te je dobila većinsku podršku i u tom gradu.

Jedna od blokaderki je skoro sa suzama u očima ustala i rekla da je za nju poražavajuća činjenica da je Vučić pobedio u Štutgartu.

- Jednu stvar bi želela da kažem, recimo, prošli izbori koji su bili u Štutgartu, Vučić je pobedio. To je ono što je poražavajuće, mi smo svi ovde, manje više nismo strani, zna se protiv koga smo i onda zbog toga, meni je bilo poražavajuće što je pobedio Vučić - istakla je ona.

Vučić će sve uraditi da sačuva sopstvenu glavu

Jedan od malobrojnih posetilaca Proglasove tribine je govoreći o Aleksandru Vučiću rekao da se on bori za život.

- Plašim se da je sposoban na sve kako bi sačuvao vlast, ali ne samo vlast već i sopstvenu glavu - izjavio je jedan od prisutnih učesnika tribine. Koliko ćemo biti sposobni da dobijemo te izbore uprkos studentima i volji naroda, kada navale horde glasača iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije i Bugarske – zaključio je on.