Iako je u trenutku pronalaska još davala slabe znake života, morskom predatoru nije bilo spasa.

Stručnjaci sada pokušavaju da otkriju šta je dovelo do smrti ovog impresivnog stvorenja, jer prvi nalazi nisu otkrili nikakav očigledan uzrok.

Retka grdosija iz dubina

Prema procenama stručnjaka, reč je o vrsti Odontaspis ferox, poznatoj i kao tigar ajkula iz dubokih voda, koja se uglavnom sreće u toplijim morskim područjima poput Biskajskog zaliva, Mediterana, kao i oko Azorskih i Kanarskih ostrva.

Ajkula dugačka 4,3 metra pronađena je na plaži Greve D'Azette, gde je još pokazivala slabe znake života. Na lice mesta odmah su stigle specijalizovane službe, ali uprkos naporima spasilaca, životinja je ubrzo uginula.

Plima vratila telo na obalu

Nakon uginuća, plima je odnela telo nazad u more. Međutim, već narednog dana, 8. juna, more ga je ponovo izbacilo na obalu.

Veterinari su obavili obdukciju, ali rezultati su dodatno produbili misteriju. Na telu nisu pronađeni tragovi zaplitanja u ribarske mreže, niti bilo kakve povrede koje bi ukazivale na kontakt sa ribarskom opremom.

Prvi takav slučaj u istoriji ostrva

Posebnu pažnju javnosti izazvala je činjenica da je ovo prvi zabeleženi slučaj pojavljivanja ove vrste ajkule u vodama Džerzija otkako se vodi zvanična evidencija.

Stručnjaci ističu da je reč o izuzetno retkoj i ugroženoj vrsti koja se samo sporadično pojavljuje u vodama Ujedinjenog Kraljevstva.

Nema zabeleženih napada na ljude

Iako njen zastrašujući izgled može izazvati strah, naučnici naglašavaju da ova vrsta nije poznata po agresivnom ponašanju prema ljudima. Do danas nema potvrđenih napada ove ajkule na čoveka.

Zbog ugroženog statusa, pojedine vrste ajkula u vodama Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije uživaju posebnu zakonsku zaštitu, pa svaki primerak koji ribari slučajno ulove mora biti vraćen u more živ.