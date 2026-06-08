Predsednik Agencije za integritet Ferenc Pal Biro, koje je mađarsko nezavisno antikorupcijsko telo, rekao je za Politiko da "visoki političari mogu i treba da budu krivično gonjeni" zbog svoje umešanosti u navodnu šemu sistematske prevare evropskih poreskih obveznika, tokom 16-godišnje Orbanove vladavine.
Pal Biro je rekao da je njegov tim "identifikovao niz krivičnih slučajeva", za koje je naveo da lično veruje da bi Mađarska kao zemlja mogla da povrati sredstva, kroz repatrijaciju, jer je većina onih koji bi bili optuženi za korupciju već napustila zemlju.
On nije izneo konkretne optužbe protiv Orbana ili drugih članova njegovog užeg kruga.
Prema podacima mađarske Agencija za integritet, koja je osnovana 2022. godine kao deo reformi koje je promovisao Brisel, radi praćenja trošenja sredstava EU, tri kompanije su dobile većinu vladinih ugovora za isporuku robe i usluga.
Pal Biro je rekao da je vlada potrošila oko 10 milijardi evra na ove tri firme u protekle četiri godine, ne navodeći imena kompanija koje su u to uključene.
Prema njegovim rečima, procenjuje se da su sredstva za koja se sumnja da su bila "podložna riziku od korupcije" iznosila 3,5 milijardi evra.
On je rekao da se "manipulisalo" tenderima za javne nabavke, između ostalog i tako što su osnovne namirnice naplaćivane po nekoliko puta većoj ceni od tržišne. Pod prethodnom vladom, mađarska država „postala je najveći entitet na tržištu“, rekao je on.
Novi mađarski premijer Peter Mađar rekao je ranije, nakon sastanka sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u Briselu, da je dogovoreno da se "otključa" čak 16,4 milijarde evra sredstava koja su bila uskraćena Budimpešti, zbog kršenja njenih obaveza prema zakonima EU tokom vlade Viktora Orbana.
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Mađarska agencija za borbu protiv korupcije saopštila je danas da bi protiv visokih zvaničnika u vladi bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana trebalo da bude pokrenuta istraga zbog nestanka milijardi evra sredstava Evropske unije.
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