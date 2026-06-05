O emitovanju koncerta Marka Perkovića Tompsona na hrvatskoj televiziji, Vučić ističe da nije znao za to, i da zato o tome nije ni razgovarao sa Plenkovićem.

- Pa jel to neka velika novost? Iznenađenje za vas? Mi ćemo svakako morati u budućnosti da gradimo drugačije i bolje odnose sa Hrvatskom, a šta mislim o nacističkim pozdravima sam uvek govorio, i stradali srpski narod je osetio šta su takvi pozdravi donosili u prošlosti. Mi ćemo čuvati naše antifašističke tekovine - kazao je Vučić.