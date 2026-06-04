Uprava policije Crne Gore juče je zabranila ulazak i vratila u Srbiju 87 državljana Srbije, koji su doputovali čarter letom iz Beograda u Tivat.

O ovome je govorio predsednik Vučić koji je imao jasnu poruku:

-Na pamet mi ne i palo nešto slično da organizujem. Ja bih danas potpuno drugačije postupao. Rekao bih "izvinite zbog nelagode, ja ću da platim cenu". Njima nisu našli ni palicu ni bokser, te priče o destibilizaciju su potpuno bespotrebne. Tu nije imalo nijednog kriminalca. Manje od proseka u bilo kom vozu ili avionu. To su aktivisti koji su hteli da zakače neke banere. Hteli su da mi omoguće bolje okruženje, kako bih se ja obradovao. Imali su najbolju nameru, ali su napravili političku grešku. Nikoga nisu pogledali popreko - kaže Vučić o jučerašnjem dešavanju na aerodromu u Tivtu.

