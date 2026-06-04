Međutim, ono što izaziva ozbiljnu zabrinutost nije samo masovna deportacija putnika, već činjenica da su se ubrzo nakon toga u pojedinim medijima pojavili njihovi lični podaci, što predstavlja skandal koji prevazilazi političke razmirice.

Reč je o otvorenom izrazu netrpeljivosti prema Srbima, a sa naloga "Lepotica ili zver", na X mreži, stiže zanimljivo poređenje:

-Nijedan od putnika sa jučerašnjeg leta ka Tivtu nije imao zabranu ulaska u Crnu Goru. Od juče su naprasno postali bezbednosna pretnja i proglašeni kriminalcima. Došlo izgleda takvo neko vreme da se ona narodna “Poturica gori od Turčina” preimenuje u “Crnogorci gori od Hrvata”, stoji u objavi.