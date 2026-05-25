U celoj Kini poseta predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića glavna je vest i apsolutno jedna od najvažnijih tema dana!

Koliki značaj Peking pridaje ovoj poseti govori i činjenica da je kinesko Ministarstvo odbrane posebno istaklo susret dvojice lidera, što dodatno potvrđuje snagu odnosa Srbije i Kine i čelično prijateljstvo dve zemlje.

U toku je sastanak dvojice lidera

Podsetimo, u Velikom domu naroda u Pekingu u toku je sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i presednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga.

Po završetku sastanka biće potpisan niz dokumenata.

Prethodno je održan sastanak dveju delegacija u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Kine Si Đinpinga, koji su imali i uvodno obraćanje.

Vučić Si Đinpingu:Beskrajno Vam hvala što zajedno sa nama učestvujete u izgradnji Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je na početku sastanka u širem formatu kineskom predsedniku Si Đinpingu na veličanstvenom dočeku u Pekingu, poštovanju, podršci i prijateljstvu prema našoj zemlji iskazanim u svakom trenutku, ali i na tome što zajedno sa srpskim narodom učestvuju u izgradnji Srbije.

"Hvala u ime građana Srbije, mi nismo brojčano veliki narod, ali smo ponosit i narod dostojanstvenih ljudi koji je uvek štitio svoju slobodu, čuvao nezavisnost i suverenitet. Ponosan sam, jer mogu danas da predstavljam građane Srbije u Pekingu", kazao je Vučić na sastanku delegacija Srbije i Kine.

Zahvalio je Si Đinpingu što već 10 godina, od kada je oformljeno strateško partnerstvo, su postignuti veliki i značajni rezultati i čestitao mu na početku sprovođenja petogodišnjeg plana po 15. put.

"Od prve vaše posete Srbiji 2016. godine i vaše istorijske posete 2024. godine, Srbija je ozbiljno napredovala. Hvala Vam što su kineske kompanije i preduzeća doprinela tome", rekao je Vučić.

Dodao je da danas gotovo 40.000 ljudi u Srbiji radi u kineskim kompanijama, kao i da su četiri od šest prvih izvoznih preduzeća u Srbiji iz Kine.

"Beskrajno Vam hvala što zajedno sa nama učestvujete u izgradnji Srbije, što zajednički gradimo Ekspo, specijalizovanu izložbu koja bi 2027. trebalo da bude najveća priredba u celom svetu. Hvala Vam što ste pomagali Srbiji u svim teškim trenucima, što ste pokazali da je moguće biti prijatelj u svim teškim momentima kada smo bili napadani u UN i u svim drugim forumima i institucijama", kazao je Vučić.

Navodeći da obično ljudi kažu da ništa kraće u politici, pa i u životu, ne traje od zahvalnosti, Vučić je kazao da su Srbi nešto drugačiji, odnosno da kod Srba odanost i poštovanje prema onome ko je za njih nešto učinio traje duže.

Iz tog razloga, kako je rekao Vučić, Srbi nikada neće zaboraviti podršku i pomoć Kine i predsednika Si Đinđipinga i tokom kovida, ali i tokom političkih borbi Srbije u UN i po pitanju KiM i po pitanju optužbi na račun Srbije od nekih drugih koje su za srpski narod bile veoma teške.

"Vi ste nam po tom pitanju itekako pomagali. Naša saradnja, uz zahvalnost za sklapanje ugovora o slobodnoj trgovini, raste iz dana u dan i verujem da posle današnjih razgovora, posle svega što će moći kineski građani, kineske kompanije, kinesko rukovodstvo da saznaju, čuju i vide u Srbiji, verujem da će biti još veće", naveo je predsednik Srbije.

Kako je dodao, Srbija ima tu želju uvek.

Zahvalio je Si Đinpingu na tome što mu je učinio čast da 2024. godine bude gost Beograda i Srbije i za današnju prvu zvaničnu državnu posetu delegacije Republike Srbije Kini.

"Još jedanput hvala i neka živi čelično prijateljstvo Srbije i Narodne Republike Kine", poručio je Vučić.