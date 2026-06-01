Čuveni penzionisani američki general i bivši savetnik za nacionalnu bezbjednost predsednika SAD Donalda Trampa, Majkl Flin, objavio je na društvenoj X intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Američki general komentarisao intervju predsednika Vučića i podsetio na najveće spasavanje americkih pilota u Drugom svetskom ratu ističuću krucijalnu ulogu Srbije.

- Srbija je odigrala glavnu ulogu u spasavanju stotina oborenih američkih i savezničkih pilota tokom Drugog svetskog rata, prvenstveno kroz operaciju „Vazdušni most“ (Haljard), najveće spasavanje američkih pilota u istoriji - istakao je čuveni general.

Tramp objavio Vučićev intervju

Podestimo, ranije je predsednik SAD Donald Tramp objavio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za američki Brajtbart da je Donald Tramp „mnogo popularniji“ u Srbiji od bilo kog drugog američkog lidera jer je „pragmatičan“ i „racionalan“.

Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla ogromne razmere i da ga je podržavalo oko tri četvrtine građana Srbije koji su želeli njegovu pobedu.

Prema njegovim rečima, Tramp je u Srbiji imao „ubedljivo najveću podršku" u celoj Evropi, a čak ni tradicionalno republikanske američke savezne države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane nisu mogle da se porede sa njegovom popularnošću među Srbima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je juče američkom predsedniku Donaldu Trampu na poštovanju koje je pokazao prema Srbiji, istakavši da će odnosi dve zemlje "ići samo uzlaznom linijom".

