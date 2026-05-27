Sukob između Save Manojlovića, lidera pokreta „Kreni-promeni“, i Dinka Gruhonjića prerasta u ozbiljan političko-medijski obračun koji, po svemu sudeći, dobija sve dublju i ličniju dimenziju.

O ovom sukobu već se govorilo u javnosti, a sada je jasno da će epilog dobiti i pred sudom. Sve je počelo još 2025. godine, kada je Branka Dragović, glavna urednica Gruhonjićevog portala Autonomija javno kritikovala Manojlovića i nazvala ga navodnom opozicijom...

- I to nas je tužio zbog kolumne, dakle zbog izraženog mišljenja, što pokazuje potpuno nerazumevanje novinarstva - izjavila je tada Branka Dragović.

Za manje od godinu dana Manojlović je od jednog od glavnih favorita opozicione scene postao centralna figura unutrašnjih obračuna među blokaderima i opozicionim aktivistima.

Kako je već objavljeno, Manojlović je tužio portal Autonomija, a prema sudskoj odluci, Dinko Gruhonjić moraće da isplati 224.000 dinara. Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da je portal Autonomija potom javno pokrenuo akciju prikupljanja donacija kako bi prikupio novac za isplatu presude.

U saopštenju koje je objavio Gruhonjićev portal navodi se da se suočavaju s neplaniranim troškovima i teškim uslovima rada:

„Kao i većina nezavisnih medija koji ne idu nikome naruku niti po volji, opstajemo isključivo zahvaljujući našoj volji, trudu i često potpuno besplatnom angažmanu autora. Svesni smo da smo svi u Srbiji iznureni pritiscima, tužbama i stalnim borbama za opstanak. Ali drugog izbora nemamo osim da izdržimo.“

Ovaj slučaj dodatno je otvorio pitanje dubokih podela unutar opozicionog i blokaderskog kruga, gde politički saveznici sve češće završavaju u međusobnim sukobima, optužbama i sudskim sporovima. Kritičari smatraju da se iza ideoloških parola sve češće kriju lični interesi, političke ambicije i borba za uticaj i novac.



Ponoš zalupio vrata blokaderima

Lider opozicije i NATO lobista Zdravko Ponoš otvoreno je priznao da nije želeo da prisustvuje protestu blokadera na Slaviji, ističući da čak ni da je bio u Beogradu ne bi došao na skup.

Gostujući na antisrpskoj N1, Ponoš je na pitanje voditeljke da li je bio na blokaderskom protestu 23. maja na Slaviji, odgovorio kratko i jasno:

- Ne, bio sam u inostranstvu. Zaglavio sam na aerodromu na vratnicama pet sati, ali i da sam bio u Beogradu, ne bih bio! - jasan je bio opozicionar Zdravko Ponoš. Voditeljka je nastavila sa provokacijama, međutim on je jasno odgovorio:

- Ja sam išao kolima, ali da ne bude da sad imam tu neku zadršku i da se pravdam time, sve i da nisam zaglavio. Nisam planirao da idem!



MUP: Uhapšene dve osobe zbog

napada na policiju posle skupa u subotu

Policija u Beogradu uhapsila je S. J. (37) i N. A. (47) koji su 23. maja aktivno učestvovali u organizovanju i narušavanju javnog reda i mira i to u vidu prevrtanja i paljenja kontejnera, bacanju kamenica, topovskih udara i baklji na policijske službenike. Oni su uhapšeni nakon što je to njihovo delo utvrđeno uvidom u snimke sačinjene od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Uhapšeni su zajedničkom akcijom MUP-a, Uprave kriminalističke policije, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad i terete se za narušavanje javnog reda i mira u većem obimu tokom prijavljenog javnog okupljanja u Beogradu, održanog 23. maja 2026. godine.