Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u Pekingu, nakon obilaska fabrike „Šaomi“ (Xiaomi), da je tu kompaniju pozvao da učestvuje na Ekspu 2027. u Beogradu i da ulaže Srbiji.

Vučić je rekao da „Šaomi“, jedna od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, planira da krajem 2027. godine pokrene proizvodnju automobila na evropskom tržištu i da je Srbija ponudila najbolje subvencije za dolazak u našu zemlju.

- Videćemo njihov odgovor, ali pozvali smo ih da učestvuju na Ekspu, da predstave svoje proizvode, što bi bio dobar prvi korak. Oni planiraju od kraja 2027. veliki dolazak na evropsko tržište, uključujući i izradu automobila na evropskom tlu i zato smo pozvali da ranije dođu na Ekspo da bi se navikli na Srbiju. Oni imaju svoje kancelarije u Srbiji zbog smart telefona i kućnih aparata, ali ovo je potpuno druga dimenzija - rekao je Vučić novinarima.

Na pitanje gde je Kina u tehnološkom smislu i primeni veštačke inteligencije i robotike u proizvodnji, Vučić je rekao da su izdvajanja za veštačku inteligenciju najmanje 25 odsto i da Kinezi prave spoj između softvera i hardvera i da žele da pokažu to što su dobili veštačkom inteligencijom.

- To je deo u kojem su bolji od Amerikanaca, ima delova u kojima su Amerikanci i dalje ispred. Ali je fascinantno ovo što je Kina uradila i sad je trka između Kine i Amerike. Kina krupnim koracima grabi napred i čestitam im na tome. Naše je da učimo i da nam oni pomognu da makar jedan deo ovoga što oni imaju razvijemo.

Dodao je da je po onome što je do sada video cela Evropa mnogo daleko od Kine.

- Nadam se da će zbog ovog prijateljstva, i svi sporazumi koje smo napravili i svi dogovori s predsednikom Sijem, biti omogućeno da bar deo te tehnologije imamo u Srbiji u budućnosti - rekao je Vučić.

On je u objavi na Instagramu naveo da je mnogo toga mogao da nauči u fabrici, pre svega o rezultatima koje je Kina postigla.

„Ovo mesto je čudesno, ja ovako nešto nikada nisam video. Sve je automatizovano, sve radi dve hiljade robota koji u dve smene izbace 1.500 automobila“, naveo je Vučić.





U Kini se ne borim za sebe, već za Srbiju,

njene građane i nove investicije

Vučić je juče izjavio da u Kinu nije otputovao da se bori za sebe i svoj opstanak na vlasti, već da se bori za Srbiju, za njene građane, kao i za nove investicije.

- Ja sam ovde došao da se borim za Srbiju i za građane Srbije, da se borim za nove investicije. Nikada se nisam borio za sebe. Meni nisu potrebni ni automobili ni novac - rekao je Vučić nakon posete kompaniji „Šaomi“ u Pekingu, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode opozicije da je njegova poseta Kini crvena zastava za Brisel i da je u Kinu otišao po novog sponzora za opstanak na vlasti.





VELIKA ČAST Predsednik održao

govor na Univerzitetu Ćinghua

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je juče govor na Univerzitetu „Ćinghua“ u Pekingu, u Kini.

„Imam čast da održim govor na prestižnom Univerzitetu Ćinghua, koji je svetski centar izvrsnosti i ponos akademskog uspeha u Kini. Sledeći moto ’Samodisciplina i društvena posvećenost’, ova renomirana ustanova razvijala se i išla putem napretka i razvoja Narodne Republike Kine, doprinoseći ključnim razvojnim oblastima - rekao je Vučić danas u objavi na Instagramu.



Kineski mediji: Vučićeva poseta Kini

potvrda čeličnog prijateljstva i saradnje

Kineski mediji ocenili su juče da državna poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini predstavlja novu potvrdu čeličnog prijateljstva dve zemlje i važan korak ka produbljivanju saradnje u oblastima ekonomije, infrastrukture, bezbednosti, novih tehnologija i međunarodne politike nakon sastanka Vučića sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Pekingu. Kineska televizija CGTN navela je da je termin „čelično prijateljstvo" postao zaštitni znak odnosa dvojice lidera, podsećajući da je Vučić više puta boravio u Kini povodom važnih međunarodnih događaja, uključujući forum „Pojas i put", Zimske olimpijske igre u Pekingu i obeležavanje 80 godina pobede nad fašizmom.