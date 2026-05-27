Opozicija je dovela Srbiju do bankrota, a sada im smeta što Kina poštuje predsednika Aleksandra Vučića, objavio je juče ministar finansija Siniša Mali koji se takođe nalazi u delegaciji koja je u poseti Kini.

„Primetio sam da su za srpsku opoziciju posebno bolne slike značajnih međunarodnih poseta srpske delegacije. Dani žalosti i naricanja nastupaju kada god predsednik Vučić primi neko značajno priznanje, kad god se potpisuju značajni sporazumi sa uvažavanim inostranim partnerima“, poručio je Mali na Fejsbuku.

On je podsetio da je predsednik Kine Si Đinping odlikovao predsednika Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji je najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane, kao znak Vučićeve dugoročne posvećenosti i važnog doprinosa razvoju prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije.

Mali je reagovao na objavu potpredsednik SSP-a Dušana Nikezića, rekavšu da Nikeziću „smetaju stranci u Srbiji, smetaju mu mladi, smeta mu izvoz, smeta mu kanalizacija…“.

„Teško je, zaista, iz opozicione klupe posmatrati šta vi sve to niste uradili kad ste bili na vladajućim funkcijama, a šta sposobni i vredni ljudi umeju. Teško je posmatrati slike uvažavanja i poštovanja koje je srpskom predsedniku ukazao lider jedne od najmoćnijih zemalja sveta, teško je boriti se da se dočepate neke pozicije kada nemate baš nijedan rezultat, a zemlja napreduje“, napisao je Mali.

Ministar finansija Srbije je dodao da ipak može da razume takav postupak.

„Ko voli da ga svakog dana podsećaju da je plata u Srbiji dok su današnji čelnici SSP-a bili donosioci važnih odluka iznosila 330 evra. I to ih podsetiti u danu kada su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku, o prosečnoj plati za mart koja iznosi 121.650 dinara, odnosno 1.036 evra i u odnosu na isti mesec prethodne godine nominalno je veća za 12,6 odsto, a realno za 9,5 odsto. U prvom kvartalu ove godine prosečna zarada je bila 118.736 dinara, odnosno 1.011 evra“, istakao je Mali.

On je izrazio čuđenje da neko ko je doveo Srbiju do bankrota, bez novca na računu za isplatu penzija 2008. godine, može, nakon ovih podataka, i da pomisli da opet izađe pred građane Srbije i traži podršku.

