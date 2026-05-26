Na pitanje da prokomentariše da je u Kinu došao po novog sponzora za opstanak na vlasti, Vučić kaže:

- Ja sam ovde došao da se borim za Srbiju i građane Srbije, da se borim za nove investicije. Nikada se nisam borio za sebe, meni nisu potrebni ni automobili, ni novac. Imam svoj stari automobil, ja ovo ne umem ni da vozim. Ovo je za ove mlađe, za Sinišu, za uspešnije, za energičnije. Za mene odavno nije. Ja se borim za građane Srbije, za ljude koji razumeju gde je budućnost, šta je budućnost i to je ono što radim.

Predsednik Vučić boravi u Kini gde se sastao sa najvišim državnim predstavnicima zemlje, predsednikom Si Đinpingom, i premijerom Li Đijangom.

U Pekingu su u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Kine Si Đinpinga, potpisana 23 bilateralna sporazuma između Srbije i Kine u oblasti ekonomije, obrazovanja, tehnološog razvoja, inovacija...

Predsednik Vučić primio je od predsednika Đinpinga Orden prijateljstva. Vučić je od Sija dobio i grumen zemlje sa Meseca.

