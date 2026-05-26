Govoreći o budućim izborima u Srbiji, hrvatski RTL ističe da protivnici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića "čekaju da se u Srbiji dogodi mađarski scenario",

Međutim, kao proznaju Hrvati nije realno očekivati u Srbiji "mađarski scenario" i za to navode dva razloga.

Naime, prema oceni stručnjaka za komunikacije Kešimira Macana Orban "nije uspeo da drži standard građana", dok Vučić to uspeva.

On navodi i drugi razlog a to je da opozicija nema lidera, priznajući time da alternatvu Vučiću ne postoji kada je u pitanju lider Srbije.

BONUS VIDEO