Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska korporacije Šaomi istakao je da u Kinu došao da se bori za Srbiju i svoj narod.

- Meni nisu potrebni ni automobili i novac. Ja imam svoj stari automobi, ovo ne bih znao ni da vozim. Ja se borim za građane Srbije, borim se za ljude koji razumeju gde je budućnost, koji razumeju šta je budućnost i to je ono što radim. Što se tiče crvene zastave oni su nama mahnuli odavno, oni ulažu u Kinu, ogroman novac, rade sa Kinom. Neće valjda meni da zabrane ono što su sebi dozvolili? Ja verujme u principijelnost Evropske unije i lidera. Kako bi meni mogli da zamere ono što su sebi dozvolili - saopštio je predsednik Vučić.

- A ne ineteresuje me šta objavljuju naši protivnici. Jer oni se ne bave Srbijom i problemima građana Srbije... Njih ne brinu ljudi, njih brine samo to kada bi oni mogli nekome da služe, pa zato polaze od sebe i nešto svoje džepove da napune, a Srbija i građani u Srbiji ih nikad nisu zanimali - rekao je Vučić na pitanje novinara o izjavama blokadera.

Celo obraćanje predsenika Vučića kao i posetu Kini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO