On je naveo da se sa Kinom razgovara o velikim projektima, transferu tehnologije, veštačkoj inteligenciji, čipovima, robotici, ali i o povećanju broja kineskih turista u Srbiji.

"Ja sam zamolio, govorili smo i o tome kako da osnažimo jug Srbije. Tražio sam posebno, bio sam zainteresovan za Jablanički okrug, za Vranje i za Leskovac, da tražim podršku i angažman pojedinih kineskih kompanija. Verujem da ćemo uskoro moći da obradujemo ljude. Kad kažem uskoro, ne za pet meseci, već najkasnije za mesec dana, sa dolaskom nekih od kineskih kompanija.

To znači da najotvorenije govorimo jedni drugima šta su problemi. To znači da najotvorenije rešavamo te probleme. To znači da smo spremni da razgovaramo i o izradi modularnog reaktora, sa jedne strane, ali i o tome kako i na koji način da podignemo nivo bezbednosti i odbrambene kapacitete jedne zemlje.

Mi već dosta radimo sa njima, nastavićemo da radimo i verujem da ćemo i po tom pitanju imati još uspeha. Sa druge strane, to znači da počnemo da razgovaramo i o transferu tehnologije, i o visokim tehnologijama, o onome što čini savremeni svet, o robotici, veštačkoj inteligenciji i svemu drugom.

U takvu saradnju ja sam zamolio čak i za... Pošto sad nemojte mene da pitate za razliku između 9 ili 28, kako to ide u kvalitetu tih čipova. Ja sam izrazio želju da uđemo u taj lanac snabdevanja poluprovodnicima, čipovima na bilo koji način. To mi je bila molba bar jednom delu kineskih partnera.

Ovi istraživački projekti, zajednički istraživački instituti, to je kvantni skok unapred. To je ono što smo dogovarali i to su strašno važne stvari za nas.

Dalje raste poverenje i, naravno, dogovorili smo i konsultacije oko svih spoljnopolitičkih tema. Šta to znači? To znači da sam ja već večeras saznao mnoge stvari koje nemam gde drugde da čujem.

Naravno, predsednik Si zna mnogo više od mene posle posete predsednika Trampa, posle posete predsednika Putina, posle posete premijera Pakistana. Pakistan je taj koji razmenjuje i učestvuje u razmeni poruka između Irana i Sjedinjenih Država i tako dalje.

Tako da, čini mi se da su to važna iskustva i važna znanja do kojih mi ne možemo lako da dođemo, ali onda imate veću predvidljivost stvari u budućnosti, pa možete da znate šta je to što morate da radite. Da li da povećavate rezerve gasa i nafte ili da baš ne trošite pare ako nije neophodno.

Tako da, kako bih vam rekao, u svim oblastima smo napravili tu vrstu dogovora. I sad u turizmu, oni su imali 184.000 turista, a mi verujemo da za nekoliko godina možemo da dođemo do milion kineskih turista.

Znate li kakvo je to poboljšanje situacije za naše hotele u Beogradu, Srbiji i svim našim banjama i planinskim resortima? Dakle, kakvo je to povećanje za naše restorane, kafane i za sve drugo. To su neverovatne stvari. Verujem da je to sve moguće i radićemo vredno."