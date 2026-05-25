"Što svet postaje turbulentniji to bi naša saradnja trebalo da se ojača. Vaša poseta će biti prekretnica u našim odnosima i dovešće do novih visina". Ovo je poruka koju je Si Điping uputio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na samom početku sastanka.

Vučić se na početku zahvalio dragom prijatelju.

- Poštovani gospodine predsedniće Si, dragi prijatelju, veoma sam srećan što sam zajedno sa delegacijom danas u Pekingu. Hvala vam na veličanstvenom dočeku, hvala vam na neverovatnom poštovanju koje ste pokazali prema Srbiji, hvala u ime svih naših građana. Mi nismo brojčano veliki narod, ali smo ponosit i narod dostojanstvenih ljudi koji je uvek štitio svoju slobodu, čuvao svoju nezavisnost i suverenitet. Ponosan sam na činjenicu da mogu građane Srbije danas da predstavljam ovde. Hvala vam predsedniče Si, što već 10 godina, od kada smo oformili strateško prijateljstvo smo postigli velike i značajne rezultate. Želim da vas obavestim da od vaše prve posete Srbiji, 2016. godine, i vaše istorijske posete 2024. godine, Srbija je ozbiljno napredovala, hvala vam na tome što kineske kompanije daju puni doprinos tome. Beskrajno vam hvala što sa nama učestvujete u izgradnji Srbije - kazao je predsednik.

Predsednik Srbije je poručio da "večno živi čelično prijateljstvo Srbije i Kine".

Naime, u Velikom domu naroda u Pekingu u toku je sastanak delegacija Srbije i Kine, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Kine Si Đinpinga.

Sastanak je počeo obraćanjem dvojice predsednika. Sastanku prisustvuju ministar finansija Siniša Mali, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministarka privrede Adrijana Mesarović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Potom će se održati sastanak dvojice lidera, a biće potpisan i niz sporazuma.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Kini boravi od 24. do 28. maja, a na poziv kineskog predsednika Si Đipinga. Danas se sastao i sa premijerom Kine.

