Pevač Joca Stefanović stigao je u Narodni front po svog sina i pet godina stariju suprugu, pevačicu Ivu Bojanović.

On je stigao vidno srećan i nasmejan, a u rukama je nosio nosiljku za sina u kojoj je bila i jedna plišana igračka.

Osim nosiljke za naslednika, Joca je nosio i veliku kesu u rukama, a užurbano je uleteo u porodilište.

Na pitanje kako se oseća, Joca je kratko prokomentarisao.

- Hvala, hvala. Odlično sam, kako nisam uzbuđen - dodao je.

Novinari su ga pitali i na koga liči sin, a on je rekao:

- Ne znam, kažu da sad trenutno liči na mene, ali videćemo - izjavio je on.

Alo/Telegraf

