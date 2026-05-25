"Predsednik Vučić je zaista poznata i veoma poštovana ličnost ovde u Kini. Mislim da to priznanje govori o dubini naših bilateralnih odnosa. Upravo smo videli angažovanje na visokom nivou i sa Vašingtonom i sa Moskvom, tako da dolazak u Peking upravo sada signalizira nešto veoma važno", rekla je Li u intervjuu za Tanjug.

Ona je napomenula da Kina ne teži "nultoj sumi", to jest, situaciji u kojoj dobitak jednog učesnika tačno odgovara gubitku drugog, i istakla da Peking vidi Srbiju kao istinskog partnera u Evropi, zemlju koja razume multipolarnost iz sopstvene istorije i geografije.

Prema njenoj oceni, poseta predsednika Srbije Pekingu potvrđuje da Kina ceni nezavisna, suverena partnerstva.

"Dakle, za našu publiku, predsednik Vučić ne dolazi kao jedan u nizu. On dolazi kao lider koji predstavlja naciju sa stvarnom strateškom težinom u Jugoistočnoj Evropi. I njegova poseta u ovom trenutku nosi poseban i dubok značaj, drugačiji od poseta predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina", navela je ona.

Prema njenim rečima, Srbija zauzima jedinstveno i posebno mesto u kineskom diplomatskom pejzažu kao prva evropska zemlja koja je izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću sa Kinom.

"Ova poseta je takođe prva državna poseta predsednika Vučića Kini od stupanja na dužnost, označavajući prekretnicu u kontinuiranom produbljivanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva između Kine i Srbije. Dakle, dok se posete drugih lidera često fokusiraju na globalnu geopolitiku, poseta predsednika Vučića se usredsređuje na pragmatičnu saradnju i veze među ljudima", ocenila je Li.

Kako je dodala, radi se o unapređenju visokokvalitetne saradnje u okviru inicijative "Pojas i put", potpunoj implementaciji sporazuma o slobodnoj trgovini između Kine i Srbije i donošenju opipljivih koristi za oba naroda, što ljudi u Kini duboko pozdravljaju.

Voditeljka mreže CGTN je rekla i da Sporazum o slobodnoj trgovini između Kine i Srbije, kao prvi sporazum o slobodnoj trgovini između Kine i jedne zemlje Centralne i Istočne Evrope, menja pravila igre, otključavajući ogroman potencijal za bilateralnu trgovinu i investicije.

"Sporazum o slobodnoj trgovini već stvara pravi zamah. Znate, srpska vina, poljoprivredni proizvodi i industrijska roba pronalaze svoj put do kineskih domaćinstava, a povratne informacije su do sada zaista pozitivne. Vaš visokokvalitetni med, fina vina, organsko meso i sveže voće su dobro poznati po svojoj čistoći i jedinstvenim ukusima ovde u Kini", istakla je Li.

Kako je ocenila, kineski potrošači su sve sofisticiraniji, pa cene kvalitet, autentičnost i evropsku zanatsku veštinu, koju srpski proizvodi nude u izobilju.

"Sa smanjenjem i ukidanjem carina u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini, ovi proizvodi će postati pristupačniji i pristupačniji kineskim porodicama, zadovoljavajući našu rastuću potražnju za visokokvalitetnim, raznovrsnim uvozom", rekla je Li.

Što se tiče robotike i tehnologije, dodala je, kineske kompanije su spremne da doprinesu industrijskoj modernizaciji Srbije.

"Ali evo suštine - ovo nije jednosmerna ulica. Ne govorimo samo o izvozu robota u Srbiju. Govorimo o zajedničkim ulaganjima, transferu tehnologije i izgradnji proizvodnih kapaciteta u Srbiji. A cilj je da se pomogne srpskoj proizvodnji da postane konkurentnija, ne samo za kinesko tržište, već i globalno. Dakle, kada vidite kineske robote u srpskim fabrikama, zamislite to kao da Srbija unapređuje svoj alat za budućnost", istakla je ona.

Prema njenoj oceni, Sporazum o slobodnoj trgovini je temelj, ali "prava priča" je rastući ekosistem gde se srpski kvalitet susreće sa kineskim inovacijama gde bi obe strane bi mogle da pobede.

"Verujemo da je ovo samo početak još svetlije budućnosti za naše ekonomsko partnerstvo", zaključila je Li Ćiujuen.