Nedavni blokaderski skup kod Slavije u Beogradu prerastao je u potpuni haos nakon napada na policiju, uništavanja javne imovine i brutalnih incidenata koji su trajali satima. Umesto mirnog okupljanja, bili smo svedoci scena najstrašnijeg nasilja.

Na snimcima sa lica mesta vide se blokaderi koji gađaju policijski kordon kamenicama, flašama i drugim predmetima.

Zabeležen je i opasan trenutak kada su blokaderi počeli da uništavaju ulicu i koriste delove asfalta kao oružje protiv policije.

Nožem i metalnim šipkama napali radnike

Posebno uznemirujući bio je napad u Takovskoj ulici, gde je grupa huligana sa obeležjima „Studenti pobeđuju“ nožem i metalnim šipkama napala radnike Parking servisa. Dvojica zaposlenih brutalno su pretučena dok su sedela u službenom vozilu. Jednom radniku polomljena je šaka i hitno je prevezen u Urgentni centar, dok je drugi opljačkan pod pretnjom nožem i zadobio teške povrede. Oštećeno je i vozilo Parking servisa.

Kamera je zabeležila i šokantno ponašanje jedne blokaderke u crvenim pantalonama, koja je komandovala haosom na terenu. Na snimku se vidi kako blokaderka najpre u rukama drži dugačku metalnu šipku kojom maše i preti, a kasnije, ista ta žena besomučno obara ulične kontejnere na kolovoz i pravi barikade.

Blokaderi biju po blokaderima, mogli su međusobno da se poubijaju

Kakav su haos blokadei spremni da izazovu govori i činjnica da nisu marili ni za svoje ljude, delujući kao da će međusobno da se poubijaju.

Na snimcima na društvenim mrežema se vidi kako blokaderi kamenicama pogađaju druge blokadere. U jednom trenutku tokom nereda na Slaviji blokaderi ciglom nokautirali sopstvenog saborca Srđana Žunića. Snimak možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.