Leto je period kada mnogi maštaju o begu iz svakodnevice, a ako još niste odlučili gde ćete na godišnji odmor, možda odgovor krije upravo vaš horoskopski znak. Dok jedni žele avanturu, provod i adrenalin, drugi sanjaju mirne plaže, luksuz ili potpuni zen. Astrologija možda ne može da vam rezerviše kartu, ali može da otkrije koja destinacija najbolje odgovara vašoj energiji ovog leta.

Ovan

Energični i impulsivni Ovnovi ne podnose monotoniju i miran odmor. Potrebna im je destinacija puna akcije, provoda i spontane energije, a Ibiza je idealan izbor. Dane provode na plaži i u sportskim aktivnostima, a noći u klubovima i ludom provodu do jutra.

Bik

Bikovi uživaju svim čulima i vole mesta koja nude vrhunsku hranu, vino i estetiku. Toskana je savršena za njihov hedonistički duh – vinogradi, dugi ručkovi i luksuz bez preterivanja pravi su recept za idealan odmor.

Blizanci

Radoznali i društveni Blizanci vole gradove u kojima se stalno nešto događa. London im nudi savršenu kombinaciju kulture, izlazaka, šopinga i spontanih avantura. Jednog dana mogu obilaziti muzeje, a već sledećeg završiti na koncertu ili izletu.

Rak

Rakovi traže emociju, romantiku i osećaj mira čak i kada putuju. Grčka ostrva poput Parosa ili Naksosa pružaju upravo ono što im je potrebno – mirne plaže, autentične konobe i opuštenu atmosferu za punjenje baterija.

Lav

Lavovi vole glamur, luksuz i mesta na kojima mogu da zablistaju. Dubai je idealna destinacija za njihov stil života – luksuzni hoteli, restorani, šoping i fotografije koje će dominirati društvenim mrežama tokom celog leta.

Devica

Praktične i organizovane Device vole uređene i mirne gradove. Kopenhagen je savršen spoj minimalizma, kulture i opuštenog ritma života. Sve funkcioniše besprekorno, što Devicama posebno prija.

Vaga

Vage obožavaju romantiku, modu i lepe stvari, pa je Pariz njihov idealan izbor. Šetnje pored Sene, elegantni kafići, umetnost i moda potpuno odgovaraju njihovoj sofisticiranoj prirodi.

Škorpija

Intenzivne i tajanstvene Škorpije privlače destinacije sa snažnom energijom i dozom mistike. Island je idealan za njih – vulkani, crne plaže i dramatični pejzaži stvaraju iskustvo koje ostavlja snažan utisak.

Strelac

Avanturistički duh Strelca traži egzotične destinacije i nova iskustva. Tajland im pruža savršenu kombinaciju prelepih plaža, noćnog života, kulture i slobode koju toliko vole.

Jarac

Jarčevi vole kvalitet, stabilnost i dobru organizaciju. Švajcarska je savršen izbor za njih – uređeni gradovi, priroda, luksuz i mir bez nepotrebnog haosa i stresa.

Vodolija

Originalne i nekonvencionalne Vodolije privlače mesta koja deluju futuristički. Tokio ih osvaja spojem tehnologije, neobične kulture i potpuno drugačijeg načina života.

Ribe

Ribe sanjaju o destinaciji koja deluje nestvarno i opuštajuće. Bali je njihov idealan izbor – tropske plaže, joga, priroda i potpuni zen savršeno odgovaraju njihovoj romantičnoj i duhovnoj energiji.