U objavi stoji:

"U vremenu globalnih izazova, naš najvažniji zadatak je da sačuvamo slobodarsku Srbiju koja ide napred."

Prethodno, predsednik Vučić izrazio je saučešće predsedniku Siju Đinpingu, kineskom narodu i porodicama stradalih povodom tragedije u rudniku uglja u kineskoj provinciji Šansi, na severu zemlje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić putuje u Kinu zajedno sa velikim timom Vlade Srbije među kojima su ministar finansija Siniša Mali, ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka trgovine Jagoda Lazarević...

Tokom posete delegacije Srbije Kini biće potpisano 30 sporazuma, a predsednik Vučić je prilikom gostovanja na RTS rekao da je ovo možda i najvažnija poseta njegove karijere, te da bi u Srbiju trebalo da se vrate sa milijardom investicija.

Kineski investitori danas su među najvećim izvoznicima iz Srbije. Čak pet kineskih kompanija nalazi se među 15 najvećih srpskih izvoznika, a njihov zajednički izvoz u 2025. godini dostigao je 4,9 milijardi evra. Kompanije poput Zijin Mining, HBIS, dve najveće kompanije koje najviše doprinose srpskom BDP-u, Linglong, Hisense i Minth postale su važan deo industrijske i izvozne snage Srbije.