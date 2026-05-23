Ana Brnabić obratila se iz Pionirskog parka:

- Rekli su da će biti miran skup. Došli su naoružani petardama, suzavcima, topovskim udarima. Da napadaju policiju, institucije i druge građane zato što im se nisu pridružili. To je blokaderska Srbija! Napali su policiju, užasni su snimci, pokušali su da izazovu požare. Dobjam snimke i fotografije, verujem da će MUP to proslediti i pokazati javnosti ljudi treba da vide to širom Srbije da se vidi kako izgledaju blokaderski skupovi koji su kao mirni a zapravo kada im propadniu, svi su krivi i treba ih napadati, bacati topovske udare i povrediti nekoga.

- Pokazali su kakva bi Srbija bila da oni dođu na vlast. Nije to Srbija, ovo je Srbij - rekla je Ana Brnabić, komentarišući i to što su blokaderi bacali topovske udare na policiju oko Pionirskog parka.

Nisu se zadržali samo na topovskim udarima, blokaderi na policiju bacaju kamenice, flaše, baklje...

- Hoće da nas ubede da je to veća i bolja Srbija. Ko se čudi što ih hrvatski mediji najviše podržavaju? Indeks hr. ceo dan piše o njima. Ovo bi policija u Berlinu, Amsterdamu rešila za 5 minuta, rasterali bi ih odmah. Policija naša deluje suzdržano, da čak sačuvaju i blokadere koji ih napadaju. Naša policija je suzdržana i profesionalna i moramo da im se zahvalimo na svemu tome. Je li to lepša i bolja Srbija? - pitala je Brnabić.