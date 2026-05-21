Čak i najiskusnijim kuvarima ponekad se dogodi da „pobegne ruka“ sa solju. Ipak, dobra vest je da presoljena supa ne mora odmah da završi u sudoperi, jer postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da poprave ukus jela.

Jedan od najpoznatijih saveta jeste dodavanje sirovog krompira u šerpu. Tokom kuvanja krompir upija deo viška soli, pa ukus supe postaje znatno blaži i prijatniji.

Krompir, pirinač i testenina kao spas

Osim krompira, isti efekat mogu imati i pirinač ili testenina. Ove namirnice tokom kuvanja apsorbuju deo soli iz tečnosti i pomažu da se ukus izbalansira.

Ako imate dovoljno vremena, supu možete spasiti i dodavanjem vode ili bujona. Na taj način se smanjuje koncentracija soli, a aroma ostaje dovoljno bogata.

Trik za krem supe

Kod krem supa posebno dobro funkcioniše dodatak mleka ili pavlake. Mlečni proizvodi ublažavaju intenzitet soli i daju jelu nežniji i puniji ukus.

Mnogi kuvari koriste i nekoliko kapi limunovog soka ili sirćeta kako bi osvežili aromu i prikrili preslan ukus.

Nema razloga za bacanje hrane

Stručnjaci za kuvanje ističu da je najvažnije reagovati na vreme i postepeno popravljati ukus, bez dodatnog soljenja drugih sastojaka.

Uz nekoliko jednostavnih trikova, čak i presoljena supa može ponovo postati ukusna i spremna za posluženje.