Sociolog Ivan Živkov na blokaderskoj N1 govorio je o predstojećim parlamentarnim izborima, osvrćući se na tzv "studentsku" listu.

Kako je rekao, mnogi koji podržavaju blokadere na tzv "studentskoj" listi nisu ni svesni da tu neće biti studenata, nego će biti neki stariji ljudi.

-Lično sam ubeđen da mnogi koji kažu da će podržavati studentsku listu nisu čak svesni da na toj listi neće biti studenti, nego da će biti neki odrasli ljudi. I sad, ako bih išao dalje u razradu te teze, mislim da Vučić razmišlja o tome da čak na njegovoj listi bude više studenata i da to može da koristi kao argument u kampanji – da na listi Srpske napredne stranke ima više studenata nego na studentskoj listi. I o tome treba voditi računa - rekao je on.





Sunovrat svih blokaderskih snova o pobedi

Raskol između opozicije i planumaša (blokadera "studenata") je dostigao tačku ključanja, a opozicione partije ne žele da podrže takozvanusku listu, i planiraju da samostalno izađu na izbore. To je juče potvrdio i Zdravko Ponoš, koji tvrdi da je imao uvid u istraživanja koja pokazuju da plenumaši nikako ne mogu da pobede.

Sada je kristalno jasno da od blokaderskog sna o jednoj zajedničkoj listi nema ništa, kao i da će se opozicione partije surovo boriti za svaki procenat glasova.

Ponoš je konstatovao da ne zna ko su ljudi koji stoje iza takozvane "studentske liste", kao i da ne zna da li su za ulazak Srbije u EU. Takođe je istakao kako ih blokaderi neće sprečiti da izađu na izbore i da su oni na Glavnom odboru doneli odluku da izlaze na izbore.

- Ta (takozvana) "studentska lista", šta god to bilo, oni nemaju ljude koji bi tehnički pregovarali s nama jer nemaju strukturu, ne zna se ko je nadležan za to - poručio je Ponoš.