Raskol između opozicije i planumaša (blokadera "studenata") je dostigao tačku ključanja, a opozicione partije ne žele da podrže takozvanusku listu, i planiraju da samostalno izađu na izbore. To je juče potvrdio i Zdravko Ponoš, koji tvrdi da je imao uvid u istraživanja koja pokazuju da plenumaši nikako ne mogu da pobede.

Sada je kristalno jasno da od blokaderskog sna o jednoj zajedničkoj listi nema ništa, kao i da će se opozicione partije surovo boriti za svaki procenat glasova.

Ponoš je konstatovao da ne zna ko su ljudi koji stoje iza takozvane "studentske liste", kao i da ne zna da li su za ulazak Srbije u EU. Takođe je istakao kako ih blokaderi neće sprečiti da izađu na izbore i da su oni na Glavnom odboru doneli odluku da izlaze na izbore.

- Ta (takozvana) "studentska lista", šta god to bilo, oni nemaju ljude koji bi tehnički pregovarali s nama jer nemaju strukturu, ne zna se ko je nadležan za to - poručio je Ponoš.

On je potom priznao da ne veruje u pobedu takozvane "studentske liste".

- Pa pazite, ima ta teorija: pobedićemo, pa da na toj listi bude bilo ko, da bude kamen za kupus - pobedićemo. Neće to tako da bude. Pitanje je da l’ ćemo pobediti i ako svi radimo najbolje što znamo. Ja mislim da se olako to prihvata, da je pobeda gotova, to je završena stvar, samo je treba ubrati. Najgora stvar koju možemo da uradimo to je da potcenjujemo protivnika. A tako stvari izgledaju. Nije sigurna pobeda ni ako smo svi zajedno, a tek ako su (blokaderi) "studenti" sami. Biće to teško i nategnuto s ovakvim protivnikom - zaključio je Ponoš, i dodao da neće podržati predsedničkog kandidata takozvane "studentske liste", kao i da je imao uvid u istraživanja koja navode da plenumaši ne mogu da pobede.

S druge strane, Radomir Lazović je otvoreno pokazao i da se plaši izbora na leto, iako ih je opozicija s blokaderima tražila, navodeći da su plenumaši konkurencija opoziciji.

- Samo ne razumem one ljude koji su tako sigurni u te svoje stavove u kojima kažu „pa gotovo je“, ja mislim da niko ne čini uslugu nikome kada se prepušta i kada kaže „ma sigurno je sve gotovo“. Ja mislim da nije dobro govoriti gotovo je - smatra Lazović.

Postoje i drugačija mišljenja i istoričar Dragan Popović da opozicija na blokadere gleda kao na konkurenciju, zbog čega treba da se povuče s izbora.

- Mislim da oni treba da podrže takozvanu studentsku listu, da se povuku sa izbora i da se lideri stranaka povuku - izjavio je Popović.

Već planiraju šta će da rade posle pobede

Radomir Lazović, član Zeleno-levog fronta, raspalio je ražanj iako je zec u šumi. On naime već kuje planove kao da je pobedio na izborima.

- Nama je jako važno šta će biti dan posle. Mi znamo da mi imamo mnogo da doprinesemo tome i važno nam je da u tome učestvujemo. Nemam nikakve sumnje da će nakon izbora, učestvovali mi u njima ili ne, Zeleno-levi front biti potreban ovoj državi. Ideje koje mi propagiramo su one koje prosto nemaju konkurenciju na tom polju - kaže Lazović.