Pošto su blokaderi "pukli" na svim poljima i pošto nemaju nikakav plan i program, ostalo im je samo da počnu da veruju u "magiju"!

To su i učinili s obzirom na to da se sada uzdaju u, ni manje ni više, nego Milana Tarota!

Na Instagram live-u je ovaj crni mag pozvao sve blokadere koji ga gledaju da ukoliko žele da sruše predsednika Srbije Aleksandra Vučića napišu u komentar reč "žvalja" da bi "nepomenik" izgubio na izborima.

Osim što se predsednik jedne zemlje vređa i dehumanizuje na ovaj način, još bizarnije je da blokaderi kao sektaši pišu u komentar upravo ovo što im je Tarot rekao!

Ovde možete pogledati snimak lajva Milana Tarota.

Ne pomaže ni "pumpanje", ni jezivo nasilje koje svakodnevno sprovode, sad su se uhvatili i za crnu magiju! Koliki je očaj blokadera ovo je samo još jedan pokazatelj.

Srećom, narod u Srbiji je pametan i ne priklanja se nikakvim sumnjivim magovima već bira stabilnost i nastavak u svetlu budućnost. A ona je moguća samo ako Srbija ostane na svom putu - kroz stabilnu vlast!

Ko je Milan Tarot?

Milan Radonjić, poznatiji kao Milan Tarot je postao poznat krajem 1990-ih i početkom 2000-ih.

Govorimo o čoveku koji je sprdao narod preko telefona i ubeđivao ih da rade apsurdne stvari.

Čuven je po potpuno nasumičnim rečenicama koje zvuče kao proročanstva, tipa: "Karte ne lažu", "Ćelavi globus vozi autobus" ili "Miki Maus pojeo kupus", a ovaj čovek i dalje pokušava da "mulja" ljude, sada preko društvenih mreža.

Kažu, sličan se sličnom raduje, pa tako blokaderi i Tarot imaju nešto što ih spaja - potpuna apsurdnost i amaterizam u svakom smislu te reči.

A blokaderima je ionako samo ostalo da se "mole" gospodinu Milanu Tarotu (naravno, uzaludno) i ispunjavaju slepo sve što im ovaj lažni vidovnjak kaže.