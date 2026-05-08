Predsednik Vučić je napomenuo da građani moraju da znaju da izbori kao i država nisu igračka.

- Nezavisnost i sloboda Srbije moraju da budu konstante, moraju da budu trajna vrednost našeg društva, ne samo države. I zato ljudi znaju ili moraju da znaju, da izbori kao i država, nisu igračka - saopštio je Vučić.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je juče da je Srbija jedna od retkih zemalja koja može da se pohvali da joj je ova godina po rezultatima bolja od prethodne i istakao da moramo da se menjamo i sprovodimo teške reforme kako bismo nastavili u tom smeru.

Vučić je, odgovarajući na pitanje kako namerava da sprovede plan za Srbiju u pet tačaka koji je izneo, rekao da sledeća godina mora da bude bolja.

Naveo je da je za to potrebno da sebe promenimo i počnemo na ozbiljan način da se bavimo problemima.

Vučić je istakao da je od kako je došao na vlast sprovodio teške reforme i da će one ostati zabeležene u istoriji Srbije.

"Najbolje u istoriji Srbije se živi u poslednjih 10 godina", rekao je Vučić i ukazao da to ne bi bilo moguće bez smanjenja penzija i plata.

Predsednik je naveo da je zahvaljujući tim merama obezbeđen kasniji napredak Srbije.

"Ja sam gledao daleko u budućnost, u udžbenike, a ne u izbore i uspeo da obezbedim najvišu stopu rasta čak i za 2027. za Srbiju u celoj Evropi. U Srbiji je sada taj ciklus završen. Ogromna je stvar što smo sa 26 odsto došli do osam odsto nezaposlenosti, ogromna stvar što je naš javni dug 44 odsto. Nema šta da se zadužujemo, padaće sa stopom rasta taj javni dug. To je duplo manje nego u Evropskoj uniji u proseku", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.