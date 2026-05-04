Blokaderi su poznati po četiri stvari. Prva je da mrze Srbiju, druga je da im je za sve na ovom svetu kriva vlast u Srbiji, a treća je da ako ne mogu da okrive vlast u Srbiji onda su im krivi drugi blokaderi koje generalno i ne vole nego su se okupili oko zajedničkog interesa, a to je da unište Srbiju i njene građane. Četvrta je ta da svaku moguću nesreću, tragediju ili zločin pokušavaju da maksimalno politički monetizuju što smo odlično videli u proteklom vremenskom periodu.

Tako je čuvena blokaderka Bojana Selaković napala takođe čuvenog blokadera Božu Prelevića na društvenoj mreži Iks.

"Božo Prelević je dužan da objasni zašto je stopirao rad Anketnog odbora o dogaðajima u Ribnikaru i Duboni u julu 2023, argumentacijom o politizaciji i ugrožavanju istrage. Guranje pod tepih tog slučaja, u tom trenutku, najdirektnije je išlo u prilog vlasti. Ako se bude pojavljivao u nekim medijima ovih dana, smatram da je obaveza svakog profesionalnog novinara da mu to pitanje postavi. Nigde na svetu (računam one zemlje koje baštine parlamentarnu demokratiju), ovakvi parlamentarni mehanizmi ne smatraju se ugrožavanjem istraga koje vodi pravosuđe. Naprotiv. Posebno je važno da svi oni koji iz raznih razloga nisu bili svesni gde žive sve do 1.11.2024. znaju da smo sve one Vučićeve argumente o instrumentalizaciji i ugrožavanju istrage nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, već slušali i 2023., ali ne samo od njega", napisala je ona.