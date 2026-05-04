On je dodao da EK kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije.

"To je deo normalne implementacije ovih instrumenata i važi tokom celog procesa, uključujući i fazu svakog zahteva za isplatu u okviru Plana rasta. Procene su u toku", rekao je Lamert.

Na pitanje novinara da li će Srbiji biti zaustavljena isporuka sredstava iz pretpristupnih fondova (IPA), on je ponovio da se "ništa nije promenilo".

"To smo više puta ponovili danas, konstantno procenjujemo i posmatramo, to je sve deo procesa", rekao je Lamert.

"Do sada smo izrazili zabrinutost zbog nedavnog usvajanja pravosudnih zakona u Srbiji, i sada očekujemo da Srbija u potpunosti sprovede hitno mišljenje Venecijanske komisije o ovim zakonima, i pažljivo pratimo naredne korake. Istovremeno, nastavljamo da podržavamo Srbiju na njenom putu ka EU i očekujemo napredak u ključnim reformama, naročito u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i demokratskih principa", rekao je portparol EK.

Prethodno je evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila da EK i dalje razmatra da li će Beogradu isplatiti novac predvidjen Planom rasta.