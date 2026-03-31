Blokaderski glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić se nada nasilnom svrgavanju predsednika Aleksandra Vučića.

-Možda ćemo imati sreće da se to završi mirno, na izborima, nadam se da će tako biti, svi znamo da postoje i druge mogućnosti i druga scenarija - izjavio je Bjelogrlić.

-Mislim da je priča sa ovim režimom, sa Aleksandrom Vučićem i ovom ekipom, ne znam kako bih in nazvao, interesnom grupom, ajde da budem najblaži, okupljenom oko njega završena. Pitanje je sada koliko ćemo imati sreće da ona bude završena što pre - rekao je Bjelogrlić.

Podsetimo da je prošlog meseca Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu u slučaju incidenta odnosno napada glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića na tiktokera Aleksandra Šulca. Više o tome možete pročitati OVDE.