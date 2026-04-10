Nemanja Starović odgovorio je nemačkoj političarki i bivšoj poslanici u Evropskom parlamentu, Violi fon Kramon, koja je rekla da stoji uz srpske akademike, studente i građane koji se bore za svoja prava, te sramno napala predsednika Vučića.

-Predsednik Vučić koristi još jednu tragediju kako bi napao univerzitete i studente koji protestuju. Ono što se dogodilo na Univerzitetu u Beogradu bio je otvoreni napad na slobodu mišljenja – najnoviji u nizu napada Vučićevog režima usmerenih na urušavanje građanskih sloboda u Srbiji.

Ovo nije prvi put da Viola fon Kramon soli pamet Srbiji bez ikakvih argumenata, prebacujući na Vučića sve ono što blokaderi rade godinu i po dana.

Na ovo nije ostao imun Nemanja Starović, koji joj je žestoko odgovorio putem društvene mreže Iks.

-Apsurdnost je van svake mere. Nije Vučić taj koji „eksploatiše još jednu tragediju“. To su studentski plenumi i opozicija koji godinama svaku pojedinačnu tragediju pretvaraju u političko gorivo: masakr u Ribnikaru, urušavanje nadstrešnice u Novom Sadu, a sada i ovo. Blokiranje univerziteta, beskrajni „plenumi“ i uzvikivanje „režim“ čim se dogodi bilo kakva tragedija nije „borba za prava“, već cinična eksploatacija koja se stalno ponavlja. Akademska sloboda ne podrazumeva pretvaranje kampusa u trajne protestne kampove dok zemlja tuguje - napisao je Starović.





