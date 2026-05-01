Na Vidovdan, jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji, Beograd će biti domaćin velikog političkog skupa u organizaciji Srpske napredne stranke, koji bi po broju učesnika mogao da uđe u istoriju. U periodu od 26. do 29. juna planirano je višednevno okupljanje u samom centru grada, s ambicijom da okupi stotine hiljada građana i pošalje snažne političke i društvene poruke.

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je da je Srpska napredna stranka, u skladu sa zakonom, prijavila veliki skup u Beogradu za taj period.

- Tačno je da sam u ime Srpske napredne stranke zakazao taj prostor od 26. do 29. juna, ne samo ispred Narodne skupštine već i u širem pojasu, jer očekujem da budu prisutne ne desetine, već stotine hiljada ljudi - rekao je Glišić.

Kako je precizirao, rezervisani su prostor ispred Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića, kao i okolne ulice sve do Trga Republike.

- Želja nam je da to bude jedan od najvećih, ako ne i najveći ikada napravljeni skup - naveo je ministar.

Predsednik SNS i savetnik predsednika republike Miloš Vučević istakao je za Alo! da najavljeni skup prevazilazi klasične političke okvire i nosi širu simboliku.

- Najavljeni skup nije samo političko okupljanje već simboličan prikaz narodnog jedinstva i snage koju crpimo iz ideje odbrane našeg suvereniteta. U trenutku kada se Srbija suočava sa brojnim spoljnopolitičkim izazovima, ovakav skup, kako navodi, predstavlja jasan pokazatelj da politika mira, stabilnosti i ekonomskog napretka koju vodi predsednik Vučić ima snažnu podršku naroda. To je, dodaje, i odgovor onima koji dovode u pitanje nezavisnost zemlje - naveo je on.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić osvrnuo se na glavne poruke koje bi skup trebalo da pošalje, naglašavajući njegov politički i organizacioni značaj.

- Šalje se poruka jedinstva, snage, moći i političke dominacije. Takođe, šalje se i poruka o uspešnosti stranačke organizacije. Kada posle skupa Šolakovi mediji budu govorili kako je SNS dovozio svoje pristalice autobusima, oni i dalje neće razumeti da time čine uslugu SNS-u jer upravo potvrđuju da je SNS jedina stranka u Srbiji koja ima stranačku infrastrukturu kakvu bi morala da ima svaka politička organizacija.

Biće to odgovor na haos i blokade

I narodni poslanik SNS-a Aleksandar Marković ukazuje da je više poruka koje žele da pošalju ovim okupljanjem.

- Osim obeležavanja Vidovdana kao jednog od najznačajnijih datuma za naš narod, želimo i da pokažemo da građani Srbije u najvećoj meri podržavaju politiku Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, a to je politika očuvanja mira i stabilnosti, nastavka ekonomskog osnaživanja zemlje i nastavka politike vojne neutralnosti i očuvanja suverenosti države. Osim toga, biće dobra prilika da se pokaže da građani Srbije ne žele blokade i haos koje su obeležile protekli period, već normalan svakodnevni život bez kriza, incidenata i svega onoga što smo doživljavali tokom blokaderske histerije.

Siguran sam da će to biti velelepan skup koji će jasno pokazati da politika Aleksandra Vučića uživa apsolutnu podršku u srpskom narodu - naveo je Marković.

Vučić: Biće skupova i u drugim gradovima, dolazi vreme velikih odluka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pre nekoliko dana da će SNS imati veliki skup na Vidovdan ili pre Vidovdana u Beogradu, kao i u drugim gradovima, i dodao da će to biti period velikih odluka za građane Srbije.

- Da li su to izbori ili nešto drugo, o tom - potom - rekao je predsednik Vučić.

Naveo je da je SNS prijavio taj skup.

- Koliko sam ja čuo od Darka Glišića, skup je prijavljen i on je potpisao formalnosti u policiji za period oko Vidovdana, onako kako se to radi u skladu sa zakonom. Za nas su postale čudne stvari kada ih neko radi na zakonit način. Mi smo navikli da svako dođe gde hoće, kako hoće, da radi šta hoće, da zauzima prostor, puteve, ulice, ali ovo je na zakonit način urađeno - kazao je predsednik Vučić.