U objavi stoji:

"Ja verujem u velike snove, moji snovi su samo najbolje za brađane Srbije."

Predsednik danas ima zauzet raspored

Predsednik Vučić sastaće se danas sa predsednikom Predstavničkog doma Parlamenta Češke Tomiom Okamurom.

Sastanak će biti održan u 10.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Puštanje u rad novog superkompjutera u Kragujevcu

Predsednik Vučić prisustvovaće danas puštanju u rad novih modula data centra, novog superkompjutera i solarnih panela.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, novi superkompjuter, moduli data centra i solarni paneli biće pušteni u rad sutra u 12.30 časova, u Državnom data centru u Kragujevcu.

Data centar u Kragujevcu, koji je otvoren u decembru 2020. godine, predstavlja najsavremeniji objekat ovog tipa u regionu, namenjen čuvanju podataka i opreme.

U Državnom data centru u Kragujevcu nalazi se prva Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Republici Srbiji koja predstavlja superkompjuter poslednje generacije koji je potpuno besplatno dat na korišćenje univerzitetima, naučnim institutima, fakultetima i domaćim startap kompanijama u naučno- tehnološkim parkovima.

Zbog toga što broj korisnika stalno raste, kao i njihove potrebe za više resursa, Vlada Republike Srbije odlučila je da nabavi još jedan superkompjuter koji će biti nadogradnja postojećeg.

Prema podacima Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, dva objekta Državnog data centra u Kragujevcu ukupne su površine oko 14.000 kvadratnih metara i na parceli su od četiri hektara.

Izgrađeni su po najvišim tehničkim i svetskim standardima i u njima se čuvaju podaci svih građana i privrede, ali i komercijalnih korisnika. To je prvi data centar klase 4 u istočnoj i jugoistočnoj Evropi.

BONUS VIDEO