U prethodnoj emisiji "Utisak nedelje" na tajkunskoj televiziji Nova S u program se uključio gledalac koji je komentarisao tzv. studentsku listu i opoziciju.

- Stalno se pominje ta neka studentska lista za koju još uvek ne znamo - rekao je gledalac voditeljki Olji Bećković i dodao da je on opoziciono nastrojen ali da ne može da shvati da tzv. studentska lista nema svoje konkretne predstavnike i da opozicija ne može nikako da ne dogovori.

- Gospodin, ne mogu da se setim sad imena, u sivini što sedi kod vas (Ivan Živkov), je rekao da je Vučić razgovarao sa Ursulom fon der Lajen. Otkud mi znamo kao gledaoci, kao neko ko nije u direktnim kontaktima sa bilo kim tu, da je Aleksić održao ili opozicija održala taj neki sastanak, da su se dogovorili da bude jedinstvena neka lista...Tu je Olja Bećković pokušala da ga zaustavi u iznošenju surove istine, ali je on nastavio:

- Svaka vaša emisija je sve veća zabuna kod naroda, bar ja tako to vidim. Ja ne vidim nijednu jasnu sliku, ni šta nas sutra, ni sa kim nas čeka sutra, ni šta ćemo mi sutra da radimo, bilo ko da dođe.

Onda je voditeljka postavila pitanje za koje niko ne bi rekao da je objektivno! Pitala ga je šta onda misli o sadašnjoj situaciji,odnosno aktuelnoj vlasti, ali tonom koji otkriva njene političke afinitete.

Ipak, nije joj pošlo za rukom da izazove rekaciju koju je očekivala, već je čovek istakao da sa aktuelnom vlašću barem zna na čemu je.

- Znamo njihovo mišljenje, znamo njihov put - istakao je gledalac.

Onda je "objektivna" novinarka opet krenula da "navlači" gledaoca na priču o nekakvim batinašima, na šta je čovek rekao da je video razne batinaše, i sa jedne i sa druge strane, čime je začepio usta novinarki tajkunske televizije.

Ovo je samo jedan primer kako funkcionišu tajkunski mediji. Pod maskom "objektivnosti" navode gledaoce i čitaoce na nasilje i raskol među narodom.

Čak i kada neko iskreno iznese mišljenje o aktuelnoj vlasti i opoziciji, to nije dovoljno dobro jer se ne "pljuje" po aktuelnoj vlasti i predsedniku.

A ovaj čovek koji se javio samo je rekao naglas ono što svi misle - da je opozicija izgubila kompas, da nemaju politiku, da nemaju plan i da bi samo da dođu na vlast da se obogate i ponovo sruše zemlju.

S druge strane, već je i najokorelijim "pumpašima" jasno koji su ciljevi tzv. studenata i njihove liste...

