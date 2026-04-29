Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Beogradu ugostio predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana, koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti našoj zemlji, 28. i 29. aprila 2026. godine.

Ova poseta ocenjuje se kao izuzetno značajan diplomatski događaj koji dodatno potvrđuje sve snažnije veze između Srbije i Švajcarske, ali i rastući međunarodni ugled Srbije na globalnoj sceni.

Tim povodom, predsednik Vučić se oglasio na društvenoj mreži Iks, gde je istakao važnost odnosa između dve države i rezultate razgovora sa švajcarskim kolegom.

– Sa predsednikom Švajcarske Konfederacije razgovarao sam o ključnim političkim i ekonomskim temama, kao i o strateškim pravcima saradnje. Švajcarska je jedan od najvećih investitora u Srbiji i zahvalan sam predsedniku na poseti, koja dodatno doprinosi unapređenju naših odnosa – naveo je Vučić.

On je posebno naglasio da je tokom susreta postignut važan dogovor u oblasti inovacija i novih tehnologija.

– Danas smo potpisali program saradnje u oblasti inovacija sa jednom od najuspešnijih zemalja na svetu kada je reč o visokoj tehnologiji, veštačkoj inteligenciji i savremenim rešenjima. To je za Srbiju od ogromnog značaja. Verujem da ćemo mnogo toga naučiti i unaprediti – rekao je predsednik.

Vučić je podsetio i na ekonomski značaj Švajcarske za Srbiju, ističući da ta zemlja spada među najveće investitore, sa ulaganjima koja dostižu oko tri milijarde evra.

– Mi se trudimo da pokažemo gostoprimstvo i otvorenost. Uveren sam da će ova poseta biti snažan podstrek za dalji razvoj i produbljivanje saradnje u svim oblastima društvenog i ekonomskog života – poručio je Vučić.

Susret dvojice predsednika otvara prostor za nove projekte i dodatno učvršćuje partnerstvo Srbije i Švajcarske, posebno u oblastima ekonomije, tehnologije i inovacija.