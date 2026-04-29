Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je juče posle sastanka sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gijem Parmelenom da su razgovarali o svim važnim političkim i ekonomskim pitanjima i strateškim planovima, da je Švajcarska jedan od najvećih investitora u našoj zemlji na nivou od tri milijarde evra, kao i da mogu da očekuju njihove nove investicije.

- Mi smo danas potpisali program za inovacije sa jednom od zemalja koja je najuspešnija u inovacijama, visokim tehnologijama, veštačkoj inteligenciji i to za nas mnogo znači - rekao je Vučić u obraćanju, na zajedničkoj konferenciji za medije sa Parmelenom u Palati Srbija.

Vučić je istakao da je veoma srećan što može da ugosti predsednika Švajcarske u Srbiji posle 18 godina i na 110. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Švajcarske.

- Mi smo u prethodnih 12 godina dramatično unapredili našu saradnju, za četiri puta smo uvećali nivo trgovinske razmene, a gotovo desetostruko uvećali nivo razmene naših usluga. Razmena usluga je na nivou od 1,62 milijarde evra, a trgovinska razmena na nivou od 1,1 milijarde. I to govori o veoma važnoj i bliskoj saradnji između naših zemalja - rekao je Vučić.

On je naglasio da je Švajcarska jedan od najvećih investitora u našoj zemlji na nivou od oko tri milijarde evra.

- Verujem da pored već vama dobro poznatih, od Nestlea, Novartisa, Regenta, Rošea i mnogih drugih, možemo da očekujemo i nove švajcarske investicije. Za nas je važno i da govorimo o velikom broju Srba koji žive u Švajcarskoj u svim kantonima, njih oko 130.000, i koji su most između naših naroda i naših zemalja - naveo je Vučić.

Govoreći o programu inovacija koji je potpisan sa Švajcarskom, Vučić je izrazio uverenje ćemo mnogo toga moći da naučimo od Švajcaraca.

- Ali i zbog izuzetno velikog broja talentovanih mladih ljudi koje imamo, i to se vidi i kroz izvoz usluga iz Republike Srbije, verujem da će i jedna i druga strana od te saradnje moći da imaju ogromne koristi - rekao je Vučić.

Švajcarska će na Ekspo na nivou predsednika

Vučić je izjavio posle razgovora sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gijem Parmelenom da će ta zemlja biti prisutna na izložbi Ekspo 2027. na nivou predsednika.

- Veoma sam srećan što je predsednik Parmelen rekao i naglasio da će na nivou predsednika Švajcarske Konfederacije biti prisutni na Ekspu u junu 2027. godine, što je za nas posebna čast i hvala Švajcarskoj na tome - istakao je Vučić.

Vučić: Rok za sporazum o NIS ističe za manje od mesec dana

Predsednik je izjavio da je naša država u velikom problemu kako da spreči rast cena naftnih derivata pošto je već odustala od 25 odsto prihoda od akcize i istakao da je ostalo još nešto manje od mesec dana do kada bi trebalo da se zaključi sporazum o kupoprodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

- Možete da zamislite naše probleme, nama i dalje traju sankcije, samo se ne primenjuju još mesec dana ili nešto manje od mesec dana, do kad bi trebalo konačno da se zaključi sporazum o kupoprodaji NIS-a - rekao je Vučić.

Parmelen: Srbija glavni trgovinski partner Švajcarske na Balkanu

Predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelen izjavio je da dve zemlje uspešno jačaju bilateralne odnose i istakao da Srbija predstavlja glavnog trgovinskog partnera Švajcarske na Balkanu. Parmelen je istakao da je srpska dijaspora veoma bitna za veze između dve zemlje.

- Mogu da kažem da naše zemlje održavaju bilateralne odnose, ali tokom teških vremena, tokom Prvog svetskog rata, mi smo upravo naše odnose pretvorili u čvrsto i dobro prijateljstvo. Što se srpske dijaspore tiče, znajući koliko je brojna, mi smatramo da je ona vrlo bitna za veze koje postoje između naše dve države - rekao je Parmelen.