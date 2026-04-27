Izjava „akademika“ i jednog od glavnih ideologa blokaderskog pokreta Dušana Teodorovića izazvala je buru u javnosti, ali ne zbog političke kritike – već zbog brutalnog rečnika koji je šokirao i one koji se ne slažu sa aktuelnom vlašću.



U pokušaju da diskredituje skupove koje organizuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Teodorović je izneo poređenje koje je mnoge ostavilo bez reči.

– Aleksandar Vučić, da bi opstao na vlasti, ovo je možda žestoko što ću da vam kažem, on kao da odlazi u deo grada gde su prostitutke iz javne kuće. Šta hoću da kažem – da bi imao ljude na svom mitingu, on to plaća – rekao je Teodorović.

Ovim rečima, međutim, nije uvredio samo političkog protivnika, već je direktno ponizio stotine hiljada građana koji prisustvuju skupovima i, još važnije, milione koji su na izborima dali poverenje vlasti. Jer, ako su ljudi na mitinzima „plaćeni“, kako onda objasniti činjenicu da je na prethodnim parlamentarnim izborima podršku politici Srpska napredna stranka dalo više od dva miliona građana?

