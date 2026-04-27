Iako su mediji u Srbiji preneli informaciju o učešću našeg Predsednika Aleksandra Vučića na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici u Šantiliju u Francuskoj, mnogo toga, u prvi mah, nije shvaćeno. Već sam poziv Srbiji i njenom Predsedniku da učestvuje na ovoj konferenciji govori o poštovanju Srbije i njenog Predsednika!

U svom izlaganju, na panel diskusiji, u razgovoru sa osnivačem ove konferencije koje je trajalo preko pola sata, dalo se mnogo toga zaključiti. Mogli smo videti koliko poštovanje uživa Aleksandar Vučić u Evropi, van Briselskog birokratskog korpusa. Jasno je bilo da kada se otvoreno, pored ostalog, od našeg Predsednika zatražilo da iznese svoju viziju o Evropi u sadašnjosti i u budućnosti, da se to nije tražilo od Aleksandra Vučića, političara, nego od državnika sa velikim iskustvom.

Nije se libio naš Predsednik da u kontekstu naše zemlje demantuje prethodne govornike, da je rat u Ukrajini, prvi evropski posle drugog svetskog rata! Podsetio ih je, da je to bila agresija, bez odluke UN, 1999. godine na našu zemlju.

Bez ikakvog ustezanja izneo je činjenicu da je Rusija za Evropljane okupator dela Ukrajinske teritorije, a kada je okupirano 14% teritorije Srbije, tada to za Evropu, sem izuzetaka , to nije bio slučaj. Takođe je izneo i podatak da su Rumunija i Bugarska 2007. godine pri prijemu u EU bili u daleko lošijoj ekonomskoj situaciji nego što je Srbija danas.

Po pitanju sadašnjosti i budućnosti Evrope, prevashodno u ekonomskom smislu, posle iznošenja svojih pogleda, medijator je izneo mišljenje da su stavovi našeg Predsednika dosta pesimistični. A to što je naš Predsednik izneo je samo realnost.

Realni su bili stavovi da se EU ne može više meriti u svom razvoju sa Amerikom, a pogotovo ne sa Kinom, da se mnoge odluke donose samo da bi se udovoljilo društvenim mrežama i biračima, a da se često treba građanima obraćati i sa vestima i istinama koje im se sigurno neće dopasti. Pomenuo je i činjenicu da Evropa deluje dosta zatvoreno i samozadovoljno u svom ekonomskom prostoru, a da privredni rast stalno beleži stagnaciju ili pad.

Svedoci smo, kako je naveo naš Predsednik, da Amerika vodi višeslojnu borbu sa Kinom, a da Evropa nazaduje po pitanju novih tehnologija, veštačke inteligencije, a i osvajanja novih tržišta napominjući Afriku. Mnogo toga i još mnogo toga, slobodno se može reći vizionarski izneo je naš Predsednik, što je i te kako imalo odjeka kod učesnika ove Međunarodne konferencije, a docnije i u evropskim medijima.

Po ko zna koji put, kada je u pitanju naš Predsednik Aleksandar Vučić, važi jedno staro srpsko pravilo, da niko nije prorok u svome selu. Mogu u Evropi Aleksandra Vučića relevantni činioci da vole ili ne vole, ali njegove izjave i stavove poštuju, pa makar se ne slagali sa tim! Žalosno je da ovde u Srbiji ne možemo uspostaviti dijalog sa takozvanim blokaderima , pa i opozicijom. Za njih je Predsednik Republike nenadležan i neko ko ne zavređuje da se sa njim razgovara... iako od prvog dana svog mandata na mestu Predsednika Republike on nudi razgovor sa neistomišljenicima , a sve za dobrobit i razvoj Srbije!

Nekako je ispod radara proteklo ovo učešće našeg Predsednika na ovoj Međunarodnoj konferenciji pre par dana i trebalo bi detaljnije da se svi upoznamo sa ovim izlaganjem koje je bilo državničko i imalo značajan odjek u Evropi.