U blokaderskim redovima vlada opšte rasulo i to smo mogli da vidimo još jednom posle emisije Utisak nedelje.

Jasno je još jednom da su "svi protiv svih" i da svako vuče na svoju stranu.

Nakon krajnje haotične emisije reagovale su blokaderske uzdanice. Napadao je ko je koga stigao. Reagovali su Biljana Stojković, Željko Veljković, Vladimir Terzić, Vladimir Štimac…

Jedan od najoštrijih komentara bio je:

- Naši ne mogu da se dogovore ni oko čega. Previše lidera, previše sujete, svi bi da budu prvi, niko neće da prizna da je neko drugi bolji kandidat ili frontmen.

Sa druge strane, vlast ima jedan centar odlučivanja. Vučića. Njega slušaju, ne raspravljaju previše i zato deluju kao da znaju šta rade, i to im prolazi.

Imamo društvo poslušnih glupaka i neposlušnih pametnjakovića.