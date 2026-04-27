Ljudi su na društvenim mrežama pokrenuli raspravu koja muči mnoge podstanare – da li su u obavezi da okreče stan pre nego što ga napuste. Autor objave našao se u nezgodnoj situaciji: nakon šest godina provedenih u stanu, mora da se iseli u roku od samo 15 dana. Sada se pita da li ima smisla da ulaže dodatni novac i vreme u krečenje.

"Dali su mi kratak rok, ne znam šta da radim"

"Polovinom meseca stanodavci su mi javili da odustaju od iznajmljivanja stana u kome sam od 2020. i da bi do kraja meseca trebalo da ga napustim. Situacija jeste malo specifična i ne želim da ulazim u to da li je taj rok prihvatljiv ili ne", započeo je on pa dodao:

"Taj stan će, normalno, biti sređen cakum-pakum sa sve dubinskim čišćenjem nameštaja, tu nema diskusije. Ono gde imam dilemu je da li i da ga okrečim jer se ipak purnjalo u njemu šest godina. S druge strane, petnaestak dana je prekratak vremenski period za sve - traženje novog stana, selidbu, čišćenje i krečenje, a finansijski trošak tek neću da pominjem".

Pitao je ljude šta da radi i tako pokrenuo lavinu komentara:

"Da li da okrečim taj stan ili da ga ostavim takav kakav je?"

Dodao je i da stan nije krečen godinama, kao i da se pojavila buđ, ali i da je rok za iseljenje kratak.

Ljudi podelili savete u komentarima

Mnogi korisnici smatraju da u takvoj situaciji nema potrebe za dodatnim ulaganjima:

"S obzirom na tako kratak rok neka budu srećni što ćeš uopšte da ga očistiš", poručio mu je neko a mnogi su se složili da ne troši novac bez potrebe:

"Nemoj ništa da radiš… pući ćeš depozit na sređivanje i krečenje", "Ne preteruj. Lepo bi bilo kada bi svi ljudi ili bar svaka druga osoba bila kao ti",

Korisnici upozoravaju da trošak može biti veći od samog depozita, posebno u kratkom roku kada treba pronaći novi stan.

"Sve zavisi od ugovora"

Ipak, deo komentara bio je jasan – ključ je u papirologiji:

"Ako je obaveza ugovorena – moraš da okrečiš. Ako nije – nisi dužan", šiše mu jedan Reditor, a drugi dodaje:

"Krečenje stana nema nikakve veze sa rokom koji ti je dat. Da li si u obavezi da ga okrečiš ili ne, zavisi od vašeg dogovora (ugovora). Ukoliko smatraš da ti je dat rok koji nije u skladu sa vašim dogovorom, imaš prava da zahtevaš da se ispoštuje. Ovo što ovde navodiš je klasično srpsko prebijanje duga i iako je to u duhu našeg naroda, tu često nastaju problemi. Najjeftinije možeš da rešiš ovu situaciju ako jednostavno izađeš iz stana, ostaviš novac za poslednje račune i depozit. U tom slučaju, vlasnik stana će od depozita da okreči i uradi detaljno čišćenje".

"Ostavi stan kako si ga zatekao"

"U kakvom stanju zateknem stan, u takvom ga i ostavim", napisao je neko a mnogi su dodali da je ovaj stav najpoštenijim – bez dodatnih očekivanja i troškova.

(Blic)