Sa Međunarodne konferencije o globalnoj politici u Francuskoj, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je poruke koje su odjeknule daleko izvan diplomatskih okvira uobičajenih obraćanja.

Umesto uopštenih fraza i opreznih formulacija, Vučić je insistirao na principima međunarodnog prava kao temeljima koji ne smeju biti podložni političkim interesima i selektivnoj primeni.

Upravo na toj liniji, otvoreno je ukazao na dvostruke aršine velikih sila, dovodeći u pitanje narative koji se godinama plasiraju kao neupitne istine.



Posebnu pažnju izazvalo je njegovo podsećanje da sukob u Ukrajini nije prvi rat na evropskom tlu nakon Drugog svetskog rata, čime je direktno osporio dominantnu interpretaciju savremenih dešavanja. Vučić je u tom kontekstu podsetio na slučaj Kosova i okolnosti koje su dovele do jednostranog proglašenja nezavisnosti. Upozorenje na Kosovo kao opasan presedan ispostavilo se realnim, napominju sagovornici Kurira i podsećaju da je paralela Kosova i Krima povučena odmah po izbijanju rata u Ukrajini.



Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da argumentacija koju koristi predsednik Srbije u aktuelnim dešavanjima deluje još snažnije i da se stvari po tom pitanju polako okreću na našu stranu.

- Sve što je Vučić rekao u Francuskoj o međunarodnom pravu i problemima sa KiM mnogo snažnije deluje nego pre. Pre su zapadne sile na to gledale sebično i postavljali se u stilu šta hoće ova mala Srbija i bili su arogantni prema bilo kakvom našem stavu, jer su uvek nalazili način da opravdaju taj čin kao poseban slučaj. Međutim, sada ova argumentacija koju koristi predsednik Vučić postaje svima očigledna, vidi se da tu postoje dvostruki standardi i da određeno licemerje, koje je po inerciji dolazilo sa Zapada i to posebno sada od EU, nema opravdanje. Kada se pogleda otvorenih očiju i realno, sve to što je nekad bio poseban interes SAD vezan za KiM, danas teško da može da stoji. Nikog to više ne interesuje. Ta nepravda koja je učinjena Srbiji, srpskom narodu i uopšte međunarodnom pravu može da bude i treba da bude ispravljena. Način na koji pristupa predsednik Vučić je nešto što jedino može da postepeno dođe do svesti političkih elita u Evropi - smatra Miletić.

