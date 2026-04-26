Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić najoštrije je osudio napad u Vašingtonu tokom večere za dopisnike iz Bele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, poručivši da političko nasilje nikada ne sme biti tolerisano.



Đurić je na Iksu istakao da se pridružuje predsedniku Aleksandru Vučiću u osudi ovog incidenta, ističući da Srbija stoji uz Sjedinjene Američke Države i američki narod.

„Pridružujem se predsedniku Vučiću u najoštrijoj osudi sinoćnjeg napada u Vašingtonu. Političko nasilje nikada ne sme biti tolerisano. Srbija stoji uz Sjedinjene Američke Države i američki narod“, napisao je Đurić.

