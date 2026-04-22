Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov raskrinkao je blokadere koji su, kako je naveo, priznali da traže da se novac oduzme od građana Srbije, a da Šolakovim medijima i njihovim organizacijama.

- Onog momenta kad su prestale da stižu pare od američkog nevladinog sektora, oni su se okrenuli na drugu stranu i sada kao što vidite optužuju Amerikance za korupciju u Srbiji. Prosto neverovatno, ali dobro, istinito je. Dakle, nema demantija na ono što sam pročitao, citiram od reči do reči: "Ono što smo mi tražili i na čemu ćemo mi insistirati je da se finansijska pomoć ne ukida, već da se prenameni i da bude upućena organizacijama civilnog društva i medijima koji se godinama bore za demokratiju u Srbiji". Kome? Onome kome oni kažu, njihovim nevladinim organizacijama i Šolakovim medijima, umesto vama poštovani građani, umesto za vaše puteve, umesto za vaše vodovode, umesto za vaše škole, umesto za vaše vrtiće, da bude dato njima, njihovim nevladinim organizacijama i naravno Šolakovim medijima. Eto to je njihova politika i toliko o Evropi, o integracijama i o svemu što se njih tiče treba da znate - rekao je Jovanov u Skupštini.

Pogledajte snimak: