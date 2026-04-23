Blokaderi i opozicionari ponovo su pokazali kako bi izgledala država kada bi oni preuzeli kormilo - potpuni zaokret u spoljnoj politici, ignorisanje volje većine građana i spremnost da se zarad političkih poena ugroze nacionalni interesi.

Najnoviji napad dolazi od Borka Stefanovića, koji je u Skupštini Srbije žestoko kritikovao predsednika Aleksandra Vučića zbog odluke da ne uvede sankcije Rusiji, jasno stavljajući do znanja kakav bi kurs Srbija imala pod njihovim vođstvom.

Stefanović nije propustio priliku da još jednom mučki izvređa Aleksandra Vučića.

- Vi ste sramota Srbije, vi ste zaustavili budućnost Srbije jer niste usaglasili spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije - izjavio je Borko Stefanović u Skupštini Srbije.

Pod „spoljnom politikom EU“ Stefanović očigledno misli na „sankcije Ruskoj Federaciji“, što je licemerno – podsećamo da su se dve zemlje koje su članice EU protivile svakom paketu sankcija Rusiji, a to su Slovačka i Mađarska.

Pored toga, Srbija ne vodi prorusku politiku - Srbija vodi srpsku politiku - građani Srbije se dominantno protive takvoj odluci. Njihov stav se ne menja uprkos eskalaciji na ratištu, ali ni uprkos ekonomskoj i energetskoj krizi koja se sve više produbljuje.

Istraživači kažu da bi prilično stabilan odnos prema tom pitanju mogao da postane klimav ukoliko bi građani osetili da bi Srbija morala da plati visoku cenu za takvu poziciju.

Najnovije istraživanje pokazuje da čak 64 odsto građana Srbije ne podržava uvođenje sankcija Rusiji, a tome bi trebalo dodati 20 odsto onih koji su odgovorili sa „ne znam“. Svega 16 odsto ispitanika bi podržalo takvu odluku.

Jovanov: Zašto ste ćutali dok je Milivojević groktao?

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov ukazao je na još jedno licemerje opozicionih blokadera u Skupštini Srbije.

Jovanov je juče na sednici pokazao koliko su opozicioni poslanici išli daleko u svojom postupcima i kako su podržavali i napade na žene i vređanja žena.

On je zatim podsetio kako su opozicioni poslanici ćutali kada je Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke, groktao i dahtao dok je Nevena Đurić pričala u Skupštini.

„To ste sve prećutali. To vas ne interesuje, jer to su ćaci žene, pa može šta hoće. Ćutali ste kada je ovde zamalo ubijena Jasmina Obradović. Ćutali ste kada je umalo izgubila dete. Pokažite mi, demantujte me konkretno, evo, pokažite mi gde ste reagovali, gde ste osudili to nasilje. Nigde, nigde, nigde, nigde. I zato vam kažem, nemojte mi pripisivati ono što ne postoji“, poručio je Jovanov.