- Ono što me zabrinjava jeste da neko ko je državljanin Srbije, ko se bavi politikom ide u Brisel i lobira i nagovara da Srbija bude kažnjena. Suštinski kažnjava građane. On odavno nije rektor, nego političar koji uzurpira poziciju rektora. On je tu poziciju zloupotrebio. Verujem da mu je deo građana u početku poverovao, a danas je svima jasno da se radi o političaru - rekao je Vučević gostujući na TV Prva.

Dodao je da ne govori samo o Đokiću, već i o predstavnicima opozicije.

Vučević je naveo da veruje u principe i pravila koja je postavila sama EU, koja su definisana kroz Plan rasta Zapadnog Balkana i da se verifikuje ono što je urađeno na tom planu.

- To je nešto što je EU propagirala i što su prihvatile zemlje Zapadnog Balkana. Srbija je isporučila mnogo dobar projekat za finansiranje i očekujem da ta sredstva budu uložena - rekao je Vučević.

Kada je reč o obrazovanju, Vučević je naveo da je srozan nivo nastave na univerzitetima u Srbiji i da veruje u načelo konkurentnosti koje nas vodi ka kvalitetu.

Dodao je da ne misli da je izgubljena istorijska šansa po pitanju ulaska stranih fakulteta u Srbiju.

- Ne mislim da smo izgubili istorijsku šansu, ali mislim da smo izgubili jedan dobar momenat, govorim o jeseni 2024, pre pada nadstrešnice, kada sam bio na čelu Vlade. Skoro sam dao izjavu da sam sebi ne mogu to oprostiti što sam poverovao tada rektoru, a danas političaru Đokiću. Ono što će ostaviti negativne posledice jeste da je srozan nivo nastave, predavanja, ispita na našim fakultetima. Zamislite kakve će generacije izaći s medicinskog fakulteta kada su imali dve godine pod koronom i godinu i po dana blokada. Govorim o gubicima za celo društvo, za te mlade ljude i njihove porodice. Ako se to ne ispravi u kratkom roku, ja sam pesimista za kvalitet naših državnih univerziteta - kazao je Vučević.

Dodao je da je zato dobra priča o stranim univerzitetima i o univerzitetu SPC.

- Verujem u načelo konkurentnosti. Kada pričamo o celoj slici visokog obrazovanja u Srbiji, reforma mora da se desi, kao što snažno podržavam osnivanje univerziteta SPC. Pa nek roditelji i deca biraju. Ne zaboravite, privatni fakulteti nisu bili blokirani. Samo su kod nas uspeli da blokiraju državne fakultete - naveo je Vučević.