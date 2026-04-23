Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je „suviše Srbin“ i da suviše voli Srbiju da bi bio po volji moćnicima, i istakao da njega zanima podrška naroda i građana Srbije, a ne podrška u tuđim zemljama i tuđim kabinetima koju, kako je naveo, očigledno imaju blokaderi i rektor Vladan Đokić.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše navode u pojedinim medijima da je EU pokazala podršku blokaderima u Srbiji jer je evropska komesarka za proširenje Marta Kos imala sastanak sa rektorom Univerziteta u Beogradu Vladanom Đokićem, Vučić je rekao da se Đokić nije sastajao samo sa Martom Kos, već da je imao mnoge sastanke i na višem nivou, ali da su se dogovarali da o tome ne govore u javnosti.

- Zato što je teško objasniti što bi neko primio nekog rektora. Ali odmah da vam kažem, nemam nikakav problem sa tim i ja ću da potvrdim te njihove reči. Čestitam im na tome. Uspeli su da osvoje podršku EU, ogromna je podrška EU. To je jedna od dobrih vesti za građane Srbije - rekao je Vučić novinarima u Paraćinu gde je prisustvovao otvaranju novog pogona Srpske fabrike stakla Vaider.

Naveo je da je očigledno da rektor Đokić ima podršku EU, ali da on po tom pitanju neće da se takmiči i da ga interesuje podrška naroda i građana, a ne podrška u tuđim zemljama i tuđim kabinetima.

- Vi stvarate prijateljstva i odnose poštovanja sa svetom, a ne odnose u kojima ćete od nekoga da zavisite, od nečije dobre volje ili od toga koliko će puta da vas potapše po ramenu zato što ste ispunjavali nečije naloge. Ja nisam takav čovek i nisam sposoban za tako nešto. Imam slobodarsku i dušu i duh i srce i uvek ću se boriti za svoju zemlju. A da li Brisel podržava Đokića više nego mene? Ja mislim da nema nikakve sumnje. I nemam nikakav problem da to kažem otvoreno - rekao je Vučić.

Dodao je da će mnogi drugi koji žele manje nezavisnu Srbiju, a više zavisnu od njihovih stavova, podržavati Đokića ili nekog drugog.

- Potpuno je svejedno. Ili bilo koga drugog. Suviše sam ja tvrdoglav, suviše svoj, suviše Srbin, suviše volim Srbiju da bih moćnicima bio po volji. Ja im čestitam na tome i to razumem - rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše izjave pojedinih evroposlanika da nema podršku EP za sve što se dešava u Srbiji, Vučić je rekao da to govori Andreas Šider i dodao da je to delimično tačno navodeći da vlast ne može da ima podršku kod onih koji su lobisti za nezavisno Kosovo i koji Srbiju proglašavaju genocidnom.

- Ni kod jednog od njih nemamo podršku. Među njima i ovaj Sandro Goci, što ne zna ni koje je nacionalnosti, samo mu je važno da se dočepa nekih fondova i para i ništa drugo. Sve je to već odavno poznato - kazao je Vučić.



Verujem u pragmatizam Petera Mađara

Vučić je izjavio da veruje u pragmatizam budućeg premijera Mađarske Petera Mađara i istakao da je veoma zadovoljan i da je njihov telefonski razgovor u utorak, o ključnim temama za dalje unapređenje sveukupnih srpsko-mađarskih odnosa, protekao i bolje nego što je očekivao.

- Za mene je to bio veoma, veoma, veoma važan razgovor i kao odgovoran čovek, kao državnik, kao predsednik Srbije, veoma sam srećan i zadovoljan tonom koji je uspostavljen i načinom na koji smo razgovarali - rekao je Vučić.