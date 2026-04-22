

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će poslednja deonica auto-puta Beograd-Kraljevo, od Preljine do Adrana, dužine oko 30 kilometara, biti završena do Vidovdana i istakao da će to biti najmoderniji auto-put.

Vučić je naveo da će biti završena i obilaznica oko Kragujevca i da će taj grad biti spojen preko Vučkovice, Knića i Mrčajevaca sa auto-putem Čačak - Kraljevo.

- Nastavićemo da radimo, završićemo i obilaznicu oko Kragujevca, spojiti preko Vučkovice, Knića i Mrčajevaca sa auto-putem Čačak-Kraljevo, nastaviti od Kraljeva ka Raški, Novom Pazaru, Jarinju, verujem i Kosovskoj Mitrovici - rekao je Vučić.

Istakao je da se bez velikih snova ne mogu ostvariti gotovo nikakva, a kamoli velika dela, i dodao da, kada je postao predsednik Vlade, nije ni sanjao da će biti završen auto-put do Kraljeva.

- Posle današnjeg sastanka sa kompanijama Bektel i Enka, i ambasadorima SAD i Turske, posle svega što smo radili u ovim godinama, mogu da vam kažem da ćemo pre Vidovdana otvoriti auto-put Beograd - Kraljevo, poslednju sekciju od Preljine do Adrana, dakle tih tridesetak kilometara. I ono što je izgledalo neverovatno, ono što čak političari nisu ni obećavali, da ćemo da imamo pun profil auto-puta od Beograda do Kraljeva, imaćemo sada, i to najmoderniji mogući - naveo je Vučić u video-objavi na Instagramu.

Dodao je da je završetak auto-puta najavio u danu u kojem je, kako je rekao, mnogo loših vesti o sukobima, ratovima, skoku cena nafte, gasa, svega drugog.

Vučić je naglasio da i u najtežim vremenima Srbija pronalazi sebe i pronalazi snage da se podiže, da gradi svoju budućnost i da veruje u sebe.



- Hvala vam na podršci. Novim željama, novim snovima, nema kraja. Ako podignete letvicu visoko, onda možete i da ih preskočite. Kada snove nemate i kada je letvica nisko, onda su vam i rezultati mali. Srbija može i hoće napred i samo sa najboljim mogućim rezultatima. Živela Srbija! - naveo je Vučić.