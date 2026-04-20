-Nikada nije bilo kraja uslovljavanjima. I kada su izvršili agresiju 1999. rekli su nije to protiv naroda, nego protiv Miloševića. Našli su najveće kukavice srpskog roda da predsednika isporuče na Vidovdan. Rekli su da nas čeka svetla budućnost, nije prošlo pet dana a stizali su zahtevi za hapšenje drugih Srba. Kaznite svakog generala koji se branio Srbe na KiM. A onda, uništavajte dalje Srbiju. Toliko su bili dobri i poslušni, da je to bio tek početak uništavanja Srbije. Rekli su, odvojte i Crnu Goru - podsetio je Vučić.

-Znamo koliko smo mali i slabi, ali vi ne znate koliko smo ponosni. E mi ćemo sada da vas učimo i podučavamo tome. Jedan mali ponositi srpski narod pokazaće vam kako izgleda ostrvo slobode u Evropi! Mislili su hrvatski nacisti da su zatrli Srbe, da više neće biti srpskog srca da zakuca u selima ovde. Mislili su neće se podići Srbi, ali došle su nove generacije. Mislili su da će u prethodnih godinu dana da me umilostive da o njihovim lažima govorim kao o istini. Nisu uspeli u tome, oni ne razumeju da mi ništa nije važno, sem budućnosti i ponosa svog naroda. I neću da gazim po svom narodu da bih bio na vlasti i dodvoravao se nekome - poručio je predsednik Vučić.