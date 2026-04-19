Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se danas povodom godišnjice sećanja na žrtve genocida tzv. NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i na svom Instagramu podelio strašan snimak, koji pokazuje samo delić onoga što su Srbi, Jevreji, Romi proživljavali u hrvatskom zarobljeništvu tokom Drugog svetskog rata.

- U logoru smrti Jasenovac ubijeno je 700.000 ljudi. Ustaše su ubile 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja. Zveri su ubile 20.000 dece - napisao je Vučević u opisu ovog videa.

Vučević je podsetio da je sistem logora NDH obuhvatao je oko 80 logora smrti.

- Danas u Hrvatskoj neki slave NDH, danas neki zameraju Srbiji zato što podseća na ustaške zločine. Ne zaboravljamo, ne ćutimo i učimo na istorijskim greškama - zaključio je Vučević.

Dan sećanja na žrtve ustaškog zločina - genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini obeležava se danas na godišnjicu proboja poslednje grupe logoraša pre 81. godinu.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.