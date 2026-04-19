Sa dubokim poštovanjem sećamo se svih nevino stradalih, svesni da je čuvanje istine naša trajna odgovornost. Njihova žrtva podseća koliko su mir, sloboda i ljudsko dostojanstvo dragoceni.

Ovaj Dan sećanja nije samo dug prema prošlosti, već i obaveza prema budućnosti da sačuvamo zajedništvo i ne dozvolimo da se ovakvi zločini ikada ponove.

Na mestima stradanja ne govorimo glasno, ali šaljemo jasnu poruku u ime istine, pravde i trajnog pamćenja.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na grobno polje “Topole” povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donja Gradina.





